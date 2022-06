V kaplnke v Považskej Bystrici nahradí hračkársky keyboard nový organ

Považská Bystrica 16. júna (TASR) – V kaplnke sv. Heleny na najväčšom považskobystrickom sídlisku Rozkvet umiestnia nový organ. Nahradí 30 rokov používaný hračkársky keyboard. Slúžiť bude nielen na liturgické účely, ale aj na organové koncerty. Informoval o tom organista Pavol Tvrdý.



V 20. storočí bola podľa jeho slov kaplnka sv. Heleny zanedbaná, poškodená, zariadenie rozkradnuté a zničené. Kedysi tu bol píšťalový organ neznámeho pôvodu, jeho osud bol rovnaký ako celého zariadenia.



"V 90. rokoch dostali kaplnku do správy Saletini, obnovili ju, opravili. Bohužiaľ, peniaze boli potrebné na iné veci, na organ sa nikdy nedostalo. Jeho miesto 30 rokov nahrádzal lacný hračkársky keyboard," priblížil Tvrdý.



S myšlienkou umiestniť v kaplnke nový organ prišli samotní organisti. Oslovili renomovanú organársku dielňu v Žiline, tá vypracovala projekt a vizualizáciu, s ktorou chceli osloviť sponzorov.



"Ako na prvé sme sa obrátili na mesto Považská Bystrica. Radnica si myšlienku nového organu osvojila a v podstate sa to stalo projektom mesta. Inaugurácia nového organu bude 14. augusta dopoludnia, keď orgán vysvätia a uvedú do prevádzky. Popoludní ho predstavíme verejnosti v rámci inauguračného koncertu. Odohrajú ho titulárny organista Nitrianskej katedrály Vladimír Kopec a košický organista František Beer," doplnil Tvrdý.



Kaplnka svätej Heleny je nielen dominantou sídliska Rozkvet, ale patrí tiež medzi jeden zo symbolov Považskej Bystrice. Po požiari pred štyrmi rokmi sa do jej obnovy zapojilo aj mesto, ktoré pomohlo s rekonštrukčnými prácami a zakúpilo jeden zo zvonov.