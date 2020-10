V karanténe je 19 zamestnancov žiarskej nemocnice

Žiar nad Hronom 9. októbra (TASR) – V nemocnici Svet zdravia v Žiari nad Hronom je aktuálne v karanténe 19 zamestnancov, ďalších 13 sa po absolvovaní karantény či negatívneho retestovania už vrátilo späť do práce. Informácie pre TASR poskytol riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.



„Celkovo sme u našich zdravotníkov zrealizovali už 341 testov, niektorí boli testovaní opakovane,“ prezradil Mokrý. Žiarska nemocnica vyčlenila pre pacientov s ochorením COVID-19 samostatné oddelenie. „Kapacitne sme museli zredukovať prevádzku interného oddelenia a neurológie,“ vysvetlil Mokrý s tým, že operačné odbory sú stále v prevádzke, avšak so sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom.



Nemocnica v Žiari nad Hronom je v pandemickom pláne, ktorý v polovici augusta zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR, evidovaná ako zariadenie určené na reprofilizáciu pre pacientov s novým koronavírusom v jeho tretej fáze. „V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie garantujeme 15 lôžok pre ľudí s ochorením COVID-19 a dve lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou,“ priblížil Mokrý. Dodal, že výraznejšie rozšírenie by z dôvodu personálnych kapacít bolo možné len s dôsledkom výraznej redukcie bežných činností nemocnice.