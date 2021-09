V Košickom kraji klesol počet tried stredných škôl v karanténe

Košice 29. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) evidoval k utorku (28. 9.) 18 stredných škôl s prípadmi nákazy COVID-19, ktoré zasiahli do režimu vyučovania. V karanténe tak bolo celkovo 25 tried a približne 630 žiakov. „Oproti minulému týždňu je to pokles o približne 30 percent,“ uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Zasiahnutých je desať krajských škôl v Košiciach, štyri v Michalovskom okrese, dve v okrese Spišská Nová Ves a po jednej škole v okresoch Sobrance a Gelnica.



Pred týždňom bolo v karanténe dokopy 33 tried na 19 stredných školách, dištančne sa vzdelávalo približne 900 stredoškolákov. Celkovo je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 63 stredných škôl.



Kraj chce priblížiť možnosť očkovania aj stredoškolákom, vo štvrtok (30. 9.) bude preto očkovací tím očkovať aj na stredných školách, a to v Košiciach, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch. „V priebehu ďalších dní sa bude realizovať aj očkovanie v stredných školách v Prakovciach, Michalovciach, Kráľovskom Chlmci, Spišskej Novej Vsi, Sečovciach, Rožňave, Trebišove, Veľkých Kapušanoch, Gelnici, Krompachoch aj Sobranciach. Na očkovanie sa zatiaľ prihlásilo 340 študentov a zamestnancov škôl, krajská výjazdová očkovacia služba však zaočkuje aj záujemcov, ktorí sa vopred neprihlásili,“ doplnila Terezková.