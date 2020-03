V karanténe je 27 zdravotníkov na Kramároch a 15 v Trenčíne

Bratislava 16. marca (TASR) – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) prijala karanténne opatrenia pre 27 zdravotníckych pracovníkov. Zároveň vykonala dezinfekciu priestorov na Klinike úrazovej chirurgie Nemocnice akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch, na ktorej sa nachádzal lekár s nových koronavírusom. TASR to potvrdila hovorkyňa UNB Eva Kliská s dôvetkom, že lekár sa vrátil zo zahraničného pobytu. Na prípad upozornil Denník N.



"Hneď ako sme sa dozvedeli o tejto mimoriadnej udalosti, prijali sme všetky bezpečnostné opatrenia, vedúce k ochrane zdravia personálu a pacientov. Situáciu sme konzultovali s regionálnym hygienikom," povedala Kliská. Doplnila, že rovnako nemocnica zrealizovala všetky opatrenia aj na Klinike úrazovej chirurgie pre zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Tá je aktuálne zabezpečená.



Podľa UNB sa lekár zachoval maximálne nezodpovedne, nerešpektoval príkazy a nariadenia a ohrozil život a zdravie personálu a pacientov. "Voči konkrétnemu lekárovi, ale aj voči iným našim zamestnancom, ktorí sa v budúcnosti zachovajú nezodpovedne podobným spôsobom, vyvodíme zodpovednosť," uzavrela Kliská.



Vo FN Trenčín je v karanténe päť lekárov, osem sestier a dve sanitárky

Päť lekárov, osem zdravotných sestier a dve sanitárky z Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne sú v karanténe po tom, ako prišli do kontaktu s osobami infikovanými novým koronavírusom. Tie hospitalizovali na pediatrii.



Ako informovala hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová, u hospitalizovanej pacientky s dieťaťom sa pri hospitalizácii nedala na základe anamnézy a klinického obrazu predpokladať možná infekcia novým koronavírusom. Pacienti aj personál, ktorí prišli s pacientkami do kontaktu, sú v karanténe. Z personálu sa v karanténe nachádza päť lekárov, osem sestier a dve sanitárky.



"Prevádzka oddelenia pediatrie je zabezpečená. Priestory boli v zmysle dezinfekčného programu pre pacientov s ochorením COVID-19 vydezinfikované. K dnešnému dňu máme potvrdených 7 pacientov s ochorením COVID-19," doplnila Holecová.