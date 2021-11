V karanténe je v Košickom kraji už 115 tried na 33 stredných školách

Košice 3. novembra (TASR) – Na stredných školách Košického samosprávneho kraja (KSK) bolo v stredu v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 v karanténe celkovo 115 tried. "K dnešnému dňu je na test na COVID-19 pozitívnych 369 žiakov a spolu 148 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Aspoň jednu triedu v karanténe má aktuálne 14 škôl v Košiciach, päť škôl v okrese Spišská Nová Ves, po štyri v okresoch Trebišov a Michalovce, tri v okrese Rožňava, dve v okrese Sobrance, a jedna škola v Gelnickom okrese.



"Na dištančnom vyučovaní z dôvody karantény je tak spolu 1669 stredoškolákov župných škôl," dodala Terezková.



Aj počas aktuálneho týždňa podľa nej vyrážajú zdravotníci kraja do škôl, aby podali vakcínu záujemcom z radov žiakov aj zamestnancov, najmä na Spiši, Zemplíne a v Košiciach.



K 22. októbru hlásil KSK v karanténe 38 školských tried z 18 škôl a 133 študentov s novým koronavírusom. Celkovo je zriaďovateľom 63 stredných škôl.