V karanténe skončilo viacero tried základných škôl i celá škôlka

Vráble 3. decembra (TASR) – Pandemická situácia v školách vo Vrábľoch sa postupne zhoršuje. Na svojom zasadnutí to skonštatoval krízový štáb mesta.



Zo štyroch základných škôl (ZŠ) museli ísť do karantény desiatky žiakov. „V ZŠ V. Záborského ide celkovo o päť tried a v ZŠ Levická je v karanténe jedna trieda. ZŠ sv. Vojtecha má v karanténe troch žiakov. Okrem toho je pre karanténu úplne uzatvorená materská škola Hlavná,“ uviedol krízový štáb.



Bez obmedzení momentálne funguje iba ZŠ na sídlisku Lúky. „Opatrenia nastavené v školskom semafore sa zatiaľ považujú za dostatočné. K plošnému zatváraniu škôl sa preto nepristúpilo,“ informoval krízový štáb.