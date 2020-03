V karanténe skončili už i popradskí saleziáni

Poprad 22. marca (TASR) - Prvým katolíckym kňazom na Slovensku, ktorý mal pozitívny test na nový koronavírus, je 54-ročný salezián z rehoľnej komunity v Poprade-Veľkej. Následkom toho je v súčasnosti v karanténe celá popradská saleziánska komunita. Informovala o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



Saleziáni dona Bosca cez svojho hovorcu Rastislava Hamráčka v sobotu (21. 3.) spresnili, že nakazeným je rehoľný kňaz, ktorý pochádza z Českej republiky a mal pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Po niekoľkodňovej návšteve v Čechách sa do Popradu vrátil 9. marca. V nedeľu 15. marca mu počas dňa stúpala teplota, predstavený komunity po opakovanej konzultácii s popradskou nemocnicou ho odviezol v utorok 17. marca ráno na test do prešovskej fakultnej nemocnice. Keďže zdravotný stav dotyčného nevyžadoval hospitalizáciu, vrátil sa do domácej karantény.



"Rovnako ako náš český spolubrat od štvrtka 19. marca, keď bol oznámený pozitívny výsledok testu, je v karanténe aj celá popradská saleziánska komunita vrátane dvoch saleziánov, ktorí sa tam v tom čase nachádzali z dôvodu iných povinností," uviedol Hamráček.



V Poprade a okolí boli následne identifikované aj osoby, ktoré sa so saleziánom stretli po jeho návrate z Čiech. Všetky dotknuté osoby sú v preventívnej domácej karanténe, informovala KBS.