NÁKAZA V HRIŇOVEJ: V karanténe sú zamestnanci ZŠ i mestského úradu

Hriňová 4. novembra (TASR) – V Hriňovej v Detvianskom okrese sú v súčasnosti pre šírenie nového koronavírusu v karanténe učiteľky, vychovávateľky i zamestnanci mestského úradu. Zatvorené je turistické informačné centrum. Pre TASR to vo štvrtok uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Ako dodal, v Základnej škole s materskou školou Školská je aktuálne jedna trieda v karanténe, dve učiteľky a dve vychovávateľky školského klubu detí. „V Základnej škole s materskou školou Krivec ani v Materskej škole Janka Kráľa nemáme žiadne obmedzenia. Otvorené sú všetky triedy a kolektívy sú v plnom počte,“ podotkol s tým, že vážnejšia situácia bola pred Sviatkom všetkých svätých.



Primátor tiež poznamenal, že pre súčasné zaradenie okresu Detva do druhého stupňa ohrozenia veľké hromadné podujatia v meste neorganizujú. V novembri tak upustili od pôvodne plánovaného podujatia Hriňovská heligónka. „Aktuálne funguje Kino Poľana v režime OTP a od budúceho týždňa režim kompletne zaočkovaní. Kinosála je vybavená filtráciou vzduchu cez UV-C žiariče,“ spomenul a doplnil, že mestská knižnica je otvorená v pracovných dňoch od 13.00 do 16.00 h.



„Aktuálne sú v karanténe traja zamestnanci mestského úradu. Ešte minulý týždeň bol tento počet 12, časť zamestnancov pracovala z domu,“ pripomenul. Pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu podľa neho mesto Hriňová zaviedlo osobitný režim vybavovania stránok na jednotlivých oddeleniach mestského úradu. „Agenda všetkých oddelení je však priebežne vybavovaná,“ zdôraznil s tým, že vstup do budovy mestského úradu je pre verejnosť regulovaný. „Vyzvali sme občanov, aby minimalizovali jeho návštevy. Aby na úhradu miestnych daní a poplatkov uprednostnili elektronické platby a v čo najväčšej možnej miere využili telefonický alebo elektronický spôsob komunikácie,“ zhrnul.



Informoval tiež, že pri nevyhnutných návštevách mestského úradu platí povinnosť dodržiavania odstupov a hygienických pravidiel. Sú to respirátor FFP2, dezinfekcia rúk alebo použitie rukavíc a aj použitie vlastného pera. „Pri vstupe do úradu bola inštalovaná poštová schránka pre doručovanie písomností. Tieto opatrenia budú platiť aj budúci týždeň,“ ukončil Horník.



Od pondelka 8. novembra bude okres Detva v treťom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá čiernej farbe. Vláda SR na svojom stredajšom (3.11.) rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.