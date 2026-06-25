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V karanténnej stanici vo Zvolene prijali pre horúčavy opatrenia
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán.
Autor TASR
Zvolen 25. júna (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení proti prehriatiu psov. TASR o tom vo štvrtok informovala Nikola Antalová zo stanice s tým, že v súčasnosti ich majú 39.
Dodala, že na tienenie kotercov používajú plachty. „Na dvore stanice sú počas leta umiestnené laminátové bazény s vodou, tiež sa tam nachádza prístrešok,“ objasnila. V zadnom výbehu sa podľa nej nachádzajú slnečníky, laminátový bazén a rozprašovač vody. Podotkla, že psom v kotercoch menia pitnú vodu tak, aby sa neprehrievala. Aj v letných mesiacoch zamestnanci karanténnej stanice vítajú pomoc ľudí pri venčení. Verejnosť môže prísť aj počas aktuálnej vlny horúčav. Dobu však upravili od 8.00 do 10.00 h a môže to byť po telefonickom dohovore s pracovníčkou.
Ako ďalej uviedla, tento rok opravili prístrešok nad búdami v zadnom trakte. Obnoviť chcú aj prístrešok na dvore karanténnej stanice. „Podľa možností plánujeme aj opravu odvodňovacích rigolov od kotercov,“ poznamenala.
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali 28 psov. V roku 2024 to bolo 33 psov. Za psa, ktorého si Zvolenčania osvoja z karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá na území Zvolena, nemusia prvých dvanásť mesiacov platiť daň. Rozhodli o tom mestskí poslanci a platí to od januára tohto roka.
Cieľom je, aby si záujemcovia nových psov nekupovali, ale aby si ich zaobstarali z útulkov, ktoré sú podľa samospráv veľakrát preplnené. Podotýkajú, že adopciou sa zároveň znižuje pravdepodobnosť kúpy z množiarne psov.
Dodala, že na tienenie kotercov používajú plachty. „Na dvore stanice sú počas leta umiestnené laminátové bazény s vodou, tiež sa tam nachádza prístrešok,“ objasnila. V zadnom výbehu sa podľa nej nachádzajú slnečníky, laminátový bazén a rozprašovač vody. Podotkla, že psom v kotercoch menia pitnú vodu tak, aby sa neprehrievala. Aj v letných mesiacoch zamestnanci karanténnej stanice vítajú pomoc ľudí pri venčení. Verejnosť môže prísť aj počas aktuálnej vlny horúčav. Dobu však upravili od 8.00 do 10.00 h a môže to byť po telefonickom dohovore s pracovníčkou.
Ako ďalej uviedla, tento rok opravili prístrešok nad búdami v zadnom trakte. Obnoviť chcú aj prístrešok na dvore karanténnej stanice. „Podľa možností plánujeme aj opravu odvodňovacích rigolov od kotercov,“ poznamenala.
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali 28 psov. V roku 2024 to bolo 33 psov. Za psa, ktorého si Zvolenčania osvoja z karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá na území Zvolena, nemusia prvých dvanásť mesiacov platiť daň. Rozhodli o tom mestskí poslanci a platí to od januára tohto roka.
Cieľom je, aby si záujemcovia nových psov nekupovali, ale aby si ich zaobstarali z útulkov, ktoré sú podľa samospráv veľakrát preplnené. Podotýkajú, že adopciou sa zároveň znižuje pravdepodobnosť kúpy z množiarne psov.