V karanténnej stanici vo Zvolene v kotercoch opravujú múry

Zvolen 27. februára (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, v niektorých kotercoch opravujú múry. Pre TASR to potvrdil Miroslav Strelec z tlačového oddelenia mesta Banská Bystrica.



Pripomenul, že práce budú pokračovať. "Očakávame však zlepšenie počasia a ustálenie teplôt, aby betón nepopraskal," spresnil s tým, že práce budú stáť vyše 500 eur. Podotkol, že svojpomocne s technicko-prevádzkovým oddelením banskobystrického mestského úradu budú riešiť opravu poškodených mreží. "Práce by sa mali začať v máji tohto roka. Predpokladané náklady na materiál sú približne 250 eur," zdôraznil.



Ako dodal, prevádzku karanténnej stanice uvedené práce nijako neovplyvnia. "V prípade potreby vieme zabezpečiť dočasné premiestnenie zvierat do iných kotercov," konštatoval. Podľa neho sa v súčasnosti pracovníci karanténnej stanice starajú o 49 psov.



Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali celkom 32 psov. Počas celého roka 2022 prešlo stanicou 44 zvierat. Všetky pochádzali z Banskej Bystrice a zo Zvolena. Mesto Banská Bystrica uvádza, že akákoľvek pomoc od ľudí je vítaná. Vždy je však potrebné dohodnúť sa priamo s pracovníčkami telefonicky alebo e-mailom. "Pomoc formou venčenia je vítaná neustále," poznamenal Strelec. Možnosťou je podľa neho aj dočasná opatera, samotná adopcia alebo kúpa kvalitných granúl či konzerv. V karanténnej stanici, ktorá sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán, sú taktiež potrebné obojky, pevné vôdzky či drevo na búdy.