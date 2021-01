V karanténnom mestečku na Hradskej je aktuálne 65 ľudí bez domova

Bratislava 20. januára (TASR) – V karanténnom mestečku na Hradskej ulici v Bratislave je aktuálne umiestnených 65 ľudí bez domova pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Hoci bratislavský magistrát kapacitu karanténneho zariadenia od pondelka (18. 1.) navyšoval, po prijatí ďalších klientov je v mestečku voľných len niekoľko posledných miest.



"Naďalej trvá zvýšený nápor pozitívne testovaných ľudí bez domova, mesto sa zaoberá možnosťami ako opätovne rozšíriť kapacitu zariadenia v rámci svojich limitov, v tejto situácii však nevyhnutne rátame aj s pomocou štátu," uviedla Rajčanová. V rámci rozšírenia kapacity sa mestu podarilo doplniť aj personál, ktorý sa o ľudí bez domova v mestečku stará. Samospráva deklaruje, že v prípade zhoršenia stavu niektorého z klientov bude zariadený prevoz do nemocnice, kde dostane náležitú lekársku starostlivosť.



V neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova, museli v týchto dňoch otvoriť červenú covidovú časť v nocľahárni. Aktuálne sa v nej nachádza 20 ľudí bez domova pozitívne testovaných na COVID-19, ktorí neputovali do karanténneho mestečka na Hradskej ulici. Zatiaľ majú ľahší priebeh choroby. Druhá časť nocľahárne je v takzvanej zelenej zóne a funguje bežne ako počas celého roka. Neziskovka hľadá dobrovoľníkov, a tiež pre nakazených ľudí bez domova prijme pyžamo či tepláky.



Ľudí bez domova preventívne v uplynulých dňoch okrem Depaul testovali na COVID-19 aj v organizácii Vagus, a to v dennom centre Domec. "Očakávali sme a pripravovali sa na to, že skôr či neskôr sa vyskytnú pozitívne prípady aj medzi ľuďmi bez domova, a teda sme vedeli promptne reagovať. Vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a sťaženej dostupnosti zdravotnej starostlivosti považujeme za veľmi dôležité, aby ľudia bez domova boli čo najskôr zaradení do očkovacieho plánu a bolo im umožnené nechať sa zaočkovať v zariadeniach sociálnych služieb," vyhlásil na sociálnej sieti Vagus. Organizácia zápasí s nedostatkom zdravotníkov v Domci. Dobrovoľníkov a zdravotníkov privíta podľa združenia aj karanténne zariadenie.