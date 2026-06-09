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V Kardiocentre Nitra funguje nové pracovisko magnetickej rezonancie
Podľa konateľky kardiocentra Jany Mazúchovej otvorenie nového pracoviska znamená nielen väčší komfort, ale aj rýchlejšiu diagnostiku a plynulejšie nadviazanie na liečbu.
Autor TASR
Nitra 9. júna (TASR) - Kardiocentrum Nitra v týchto dňoch uviedlo do prevádzky nové pracovisko magnetickej rezonancie (MR) špecializované na vyšetrenia srdca. Ako informovalo, pacienti tak získali možnosť komplexnej kardiologickej diagnostiky v jednom zariadení.
Podľa konateľky kardiocentra Jany Mazúchovej otvorenie nového pracoviska znamená nielen väčší komfort, ale aj rýchlejšiu diagnostiku a plynulejšie nadviazanie na liečbu. Technologickým základom pracoviska je prístroj Magnetom Sola, ktorý ponúka presné zobrazenie aj pri náročných diagnózach alebo u pacientov s implantátmi, kde sú kladené vyššie nároky na kvalitu snímok.
Softvérové vybavenie MR prístroja je prispôsobené potrebám kardiologickej diagnostiky, ktorá je technicky aj časovo náročná. „V praxi to znamená, že vyšetrenia sú konzistentnejšie, rýchlejšie a menej závislé od individuálneho nastavenia. Samotný priebeh vyšetrenia zefektívňujú aj prvky umelej inteligencie integrované v systéme, ktoré skracujú trvanie vyšetrenia, zvyšujú komfort pacienta a zároveň poskytujú lekárom detailnejšie informácie vrátane sledovania prietoku krvi v cievach,“ pripomenula Mazúchová.
Nákup prístroja bol realizovaný z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci komponentu Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Celková výška finančnej podpory bola 2.534.000 eur s DPH. „Investícia je súčasťou širšieho rozvoja zdravotníckej infraštruktúry, ktorého cieľom je postupne zlepšovať kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ doplnila Mazúchová.
Podľa konateľky kardiocentra Jany Mazúchovej otvorenie nového pracoviska znamená nielen väčší komfort, ale aj rýchlejšiu diagnostiku a plynulejšie nadviazanie na liečbu. Technologickým základom pracoviska je prístroj Magnetom Sola, ktorý ponúka presné zobrazenie aj pri náročných diagnózach alebo u pacientov s implantátmi, kde sú kladené vyššie nároky na kvalitu snímok.
Softvérové vybavenie MR prístroja je prispôsobené potrebám kardiologickej diagnostiky, ktorá je technicky aj časovo náročná. „V praxi to znamená, že vyšetrenia sú konzistentnejšie, rýchlejšie a menej závislé od individuálneho nastavenia. Samotný priebeh vyšetrenia zefektívňujú aj prvky umelej inteligencie integrované v systéme, ktoré skracujú trvanie vyšetrenia, zvyšujú komfort pacienta a zároveň poskytujú lekárom detailnejšie informácie vrátane sledovania prietoku krvi v cievach,“ pripomenula Mazúchová.
Nákup prístroja bol realizovaný z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci komponentu Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Celková výška finančnej podpory bola 2.534.000 eur s DPH. „Investícia je súčasťou širšieho rozvoja zdravotníckej infraštruktúry, ktorého cieľom je postupne zlepšovať kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ doplnila Mazúchová.