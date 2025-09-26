< sekcia Regióny
V Karlovej Vsi i Dúbravke sa bude opäť hodovať
V Karlovej Vsi odštartujú v piatok hodové oslavy na Námestí sv. Františka viazaním hodových strapcov a ich posvätením, chýbať nebudú ani folklórne vystúpenia
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Bratislavská Karlova Ves bude žiť od piatka do nedele (28. 9.) tradičnými hodmi. Pripravený je kultúrno-hudobný program, ale aj viaceré sprievodné akcie. Hodovať sa bude aj v mestskej časti Dúbravka.
V Karlovej Vsi odštartujú v piatok hodové oslavy na Námestí sv. Františka viazaním hodových strapcov a ich posvätením, chýbať nebudú ani folklórne vystúpenia. Program bude následne pokračovať v parku SNP v Líščom údolí, kde sa okrem iného predstaví aj jedna z najúspešnejších českých kapiel - Mirai. Pripravená je tiež ohňová šou.
Hudobno-kultúrny program je pripravený aj počas víkendu. Jeho súčasťou bude napríklad folklór, hip-hop, latinsko-americké tance či bubnovačka. V rámci sprievodného programu sa môžu návštevníci tešiť na burzu kníh či spoločné otužovanie, jazdu hodovým vláčikom, komunitnú a remeselnícku uličku, ukážky záchranných zložiek a športové aktivity, vozenie sa na poníkoch či tvorivé dielne. Neodmysliteľnou súčasťou hodov sú aj sväté omše v Kostole sv. Michala Archanjela.
Tradičné hody neobídu ani Dúbravku. Rôznorodý hudobný program a vystúpenia sú naplánované pri Dome kultúry Dúbravka či na Žatevnej ulici. Chýbať nebude ani svätá omša. V rámci sprievodných podujatí sa môžu návštevníci tešiť na súťaž vo varení gulášu, hodový turnaj v malom futbale, turistický vláčik, výstavy či kolotoče.
