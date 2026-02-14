< sekcia Regióny
V Karlovej Vsi nebudú počas víkendu opäť premávať električky
Električková linka č. 4 bude premávať v dvoch samostatných úsekoch, a to Dúbravka - Karlova Ves (obratisko Metrologický ústav) a Chatam Sófer - Stanica Nové Mesto/Zlaté piesky.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Výstavba novej trolejbusovej trate si opäť vyžiada víkendovú (14. - 15. 2.) výluku električiek v Karlovej Vsi. Električkové linky 4 a 9 tak budú mať opäť upravenú premávku. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár.
Električková linka č. 4 bude premávať v dvoch samostatných úsekoch, a to Dúbravka - Karlova Ves (obratisko Metrologický ústav) a Chatam Sófer - Stanica Nové Mesto/Zlaté piesky. „Dopravu v úseku Karlova Ves (obratisko Metrologický ústav) - Chatam Sófer zabezpečí náhradná autobusová linka X4,“ podotkol Vozár.
Linka 9 zasa bude premávať v skrátenej trase Ružinov - Chatam Sófer. „Autobusy zastavia na všetkých zastávkach pri električkovej trati s výnimkou zastávky Kútiky,“ dodal Vozár.
Nová trať prepojí trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí hlavného mesta cez Mlynskú dolinu. Nová trať má mať sedem kilometrov, okolo troch kilometrov v každom smere. Hradená je z eurofondov.
Súčasťou projektu je okrem výstavby nového trolejového vedenia aj oprava chodníkov či debarierizácia priechodov pre chodcov. Rovnako tak rozšírenie nástupiska zastávky ZOO v smere na Habánsky mlyn, osadenie prístrešku na tejto zastávke i nové informačné tabule na všetkých zastávkach po trati.
