< sekcia Regióny
V Karlovej Vsi nebudú počas víkendu premávať električky
Hovorca DPB ďalej oznámil, že od pondelka 16. februára budú linky 68 a 96 opäť zastavovať na zastávke Romanova.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Výstavba novej trolejbusovej trate si vyžiada víkendovú výluku električiek v Karlovej Vsi. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý zároveň upozorňuje na zmeny v premávke liniek MHD počas nadchádzajúcich jarných prázdnin.
„Počas najbližšieho víkendu (14. - 15. 2.) bude z dôvodu pokračujúcej výstavby novej trolejbusovej trate a súvisiacich prác na trolejovom vedení vylúčená premávka električiek v Karlovej Vsi,“ potvrdil hovorca DPB Jozef Vozár. Upozornil ďalej, že električková linka č. 4 bude premávať v dvoch samostatných úsekoch, a to Dúbravka - Karlova Ves (obratisko Metrologický ústav) a Chatam Sófer - Stanica Nové Mesto/Zlaté piesky. Linka 9 zasa bude počas najbližšieho víkendu premávať v skrátenej trase Ružinov - Chatam Sófer. „Dopravu v úseku Karlova Ves - Chatam Sófer zabezpečí náhradná autobusová linka X4,“ informoval Vozár. „Autobusy zastavia na všetkých zastávkach pri električkovej trati s výnimkou zastávky Kútiky,“ dodal.
Hovorca DPB ďalej oznámil, že od pondelka 16. februára budú linky 68 a 96 opäť zastavovať na zastávke Romanova. „Počas jarných prázdnin, od 16. februára do piatku 20. februára, budú takmer všetky autobusy, električky a trolejbusy premávať v režime ‚pracovné dni - školské prázdniny‘. Výnimkou budú linky 31, 39, 87 a 184, ktoré budú vzhľadom na prebiehajúcu výučbu na vysokých školách premávať v štandardnom režime,“ doplnil Vozár.
Avizoval zároveň, že valentínsky sviatok zamilovaných bude prítomný aj v bratislavskej MHD. „Vo vozidlách opäť ponúkneme priestor valentínskym odkazom, ktoré sa budú počas víkendu zobrazovať na všetkých obrazovkách v prostriedkoch MHD,“ uviedol.
„Počas najbližšieho víkendu (14. - 15. 2.) bude z dôvodu pokračujúcej výstavby novej trolejbusovej trate a súvisiacich prác na trolejovom vedení vylúčená premávka električiek v Karlovej Vsi,“ potvrdil hovorca DPB Jozef Vozár. Upozornil ďalej, že električková linka č. 4 bude premávať v dvoch samostatných úsekoch, a to Dúbravka - Karlova Ves (obratisko Metrologický ústav) a Chatam Sófer - Stanica Nové Mesto/Zlaté piesky. Linka 9 zasa bude počas najbližšieho víkendu premávať v skrátenej trase Ružinov - Chatam Sófer. „Dopravu v úseku Karlova Ves - Chatam Sófer zabezpečí náhradná autobusová linka X4,“ informoval Vozár. „Autobusy zastavia na všetkých zastávkach pri električkovej trati s výnimkou zastávky Kútiky,“ dodal.
Hovorca DPB ďalej oznámil, že od pondelka 16. februára budú linky 68 a 96 opäť zastavovať na zastávke Romanova. „Počas jarných prázdnin, od 16. februára do piatku 20. februára, budú takmer všetky autobusy, električky a trolejbusy premávať v režime ‚pracovné dni - školské prázdniny‘. Výnimkou budú linky 31, 39, 87 a 184, ktoré budú vzhľadom na prebiehajúcu výučbu na vysokých školách premávať v štandardnom režime,“ doplnil Vozár.
Avizoval zároveň, že valentínsky sviatok zamilovaných bude prítomný aj v bratislavskej MHD. „Vo vozidlách opäť ponúkneme priestor valentínskym odkazom, ktoré sa budú počas víkendu zobrazovať na všetkých obrazovkách v prostriedkoch MHD,“ uviedol.