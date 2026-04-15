V Karlovej Vsi oslávili 100. narodeniny obyvateľky E. Gorejovej
Aj vo veku 100 rokov si podľa vlastných slov rada zájde na nákup do blízkeho supermarketu a večer si pozrie televíziu.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - V Dome seniorov Gerion na Borskej ulici v bratislavskej Karlovej Vsi oslávili v stredu 100. narodeniny obyvateľky Edity Gorejovej. Zablahoželať jej prišlo aj vedenie mestskej časti spolu s riaditeľom zaradenia Romanom Križanom. TASR o tom informoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.
„Prekvapilo nás, že pani Edita vyzerá fantasticky a zďaleka nie na 100 rokov,“ skonštatoval Heldes.
Oslávenkyňa žila dlhé desaťročia na Pustej ulici, mnohí si ju pamätajú aj ako učiteľku na Spojenej škole Tilgnerova. Dodnes má podľa hovorcu obdivuhodnú pamäť. „Vie zarecitovať množstvo básní a rozdáva okolo seba energiu i nadhľad,“ podotkol Heldes s tým, že v zariadení pre seniorov si nevie vynachváliť personál.
Aj vo veku 100 rokov si podľa vlastných slov rada zájde na nákup do blízkeho supermarketu a večer si pozrie televíziu. Dopraje si šálku kávy a najviac jej chutia cestoviny. Teší sa zo siedmich pravnúčat.
