V Karlovej Vsi otvorí OLO v piatok ďalšie centrum KOLO

Bratislava 3. júna (TASR) - Hlavné mesto v spolupráci s mestskou organizáciou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) otvorí oficiálne v piatok (7. 6.) na Jurigovom námestí v bratislavskej Karlovej Vsi ďalšie centrum opätovného využitia KOLO. Bude síce menšie ako prvé takéto re-use centrum na Pestovateľskej ulici v Ružinove, bude však plnohodnotným centrom. Doteraz pôsobilo len ako zberné miesto. Samospráva sa tak snaží priblížiť obyvateľom Karlovej Vsi i okolitých mestských častí.



"V KOLO Ružinov dali Bratislavčania do obehu 210 ton vecí. Aj KOLO Karlova Ves slúžilo od februára ako zberné miesto a obyvatelia sem priniesli viac ako 13 ton vecí. Organizáciám, venujúcim sa ľuďom v núdzi, sme doposiaľ venovali takmer desať ton materiálnej pomoci," približuje manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová.



Karloveské KOLO bude tak nielen environmentálne a sociálne prínosné, edukatívne i komunitné. Jeho prevádzka sa nachádza v doteraz nevyužívanom priestore obchodného domu Kotva na Jurigovom námestí. Interiér navrhli a zrealizovali študenti Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity spolu s Belušovými ateliérmi. Dizajnovým unikátom je podľa OLO knižnica do tvaru písmena S.



KOLO Karlova Ves bude otvorené tri dni v týždni, štvrtok a piatok od 14.00 do 18.00 h a v sobotu od 10.00 do 16.00 h.



Návštevníci môžu do oboch prevádzok prinášať veci, ktoré im už neslúžia, a za odporúčaný príspevok do verejnej zbierky si odniesť to, čo potrebujú. Predmety určené na opätovné použitie musia byť pred odovzdaním čisté, zachované, funkčné a kompletné. KOLO Karlova Ves prijíma všetok sortiment ako KOLO Ružinov, z kapacitných dôvodov je výnimkou nábytok.



Ktoré predmety prevádzky prijímajú a ktoré nie, nájdu obyvatelia na webovej stránke OLO.