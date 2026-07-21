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V Karlovej Vsi otvorili klientske miesto k PAAS
Regulované parkovanie na Dlhých dieloch spúšťa hlavné mesto 19. augusta.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - V súvislosti s augustovým plánovaným spustením parkovacieho systému PAAS na bratislavských Dlhých dieloch otvorili v utorok klientske miesto. Sídli v budove karloveského miestneho úradu (MiÚ) na Námestí sv. Františka. Informuje o tom mestská časť Bratislava-Karlova Ves na sociálnej sieti.
„Na klientskom mieste sa bude možné zaregistrovať i získať rezidentskú kartu,“ upozornila samospráva s tým, že online registrácia je možná aj na webe parkovacieho systému PAAS.
Regulované parkovanie na Dlhých dieloch spúšťa hlavné mesto 19. augusta. „V týchto dňoch sa v lokalite budúcej zóny distribuuje informačný materiál do schránok bytových domov, v ktorom obyvatelia nájdu podrobnejšie informácie o pravidlách parkovania v zóne, registrácii, parkovacích kartách a podobne,“ uviedla Karlova Ves.
Pripomenula, že súčasťou novej parkovacej zóny budú ulice Janotova, Gabčíkova, Hudecova, L. Sáru, Adámiho, Jurigovo námestie, Nábělkova, Kolískova, Tománkova, Novackého, Hodálova, Baníkova, Karloveská, Nad lúčkami, Lackova, Sumbalova, Suchohradská, Silvánska, Kuklovská, Brodská, Levárska a Sekulská.
„Na klientskom mieste sa bude možné zaregistrovať i získať rezidentskú kartu,“ upozornila samospráva s tým, že online registrácia je možná aj na webe parkovacieho systému PAAS.
Regulované parkovanie na Dlhých dieloch spúšťa hlavné mesto 19. augusta. „V týchto dňoch sa v lokalite budúcej zóny distribuuje informačný materiál do schránok bytových domov, v ktorom obyvatelia nájdu podrobnejšie informácie o pravidlách parkovania v zóne, registrácii, parkovacích kartách a podobne,“ uviedla Karlova Ves.
Pripomenula, že súčasťou novej parkovacej zóny budú ulice Janotova, Gabčíkova, Hudecova, L. Sáru, Adámiho, Jurigovo námestie, Nábělkova, Kolískova, Tománkova, Novackého, Hodálova, Baníkova, Karloveská, Nad lúčkami, Lackova, Sumbalova, Suchohradská, Silvánska, Kuklovská, Brodská, Levárska a Sekulská.