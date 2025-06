V Karlovej Vsi otvorili prvé zariadenie pre seniorov

Bratislava 16. júna (TASR) - Bratislavská Karlova Ves má prvé zariadenie pre seniorov. Otvorili ho v pondelok na Borskej ulici. Vzniklo komplexnou rekonštrukciou objektu bývalých detských jaslí a obnovou vonkajšieho areálu. Kapacita zariadenia je 39 klientov. Prví karloveskí klienti by mali prísť do zariadenia v najbližších dňoch.



„Karlova Ves zaznamenáva najrýchlejšie starnutie obyvateľstva v rámci Bratislavy. V súvislosti s tým treba očakávať stále rastúci záujem o rôzne typy sociálnych služieb. Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky služieb je základ. Budovanie nových pobytových zariadení je však zároveň nielen žiaduce, ale nevyhnutne potrebné,“ hovorí starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.



Zariadenie bude poskytovať služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby, minimálne v stupni IV. Prijať však môžu aj seniorov, ktorí potrebujú túto pomoc z vážnych dôvodov. Okrem sociálnych služieb bude poskytovať aj 24-hodinú ošetrovateľskú starostlivosť. Zabezpečovať bude taktiež zdravotnú lekársku starostlivosť (všeobecný lekára, geriater, psychiater a urológ). Súčasťou starostlivosti bude aj každodenná fyzioterapia, pravidelné návštevy logopéda či doplnkové služby ako kaderníctvo alebo pedikúra.



Zariadenie je bezbariérové a disponuje 18 dvojlôžkovými a tromi jednolôžkovými izbami. Izby sú klimatizované a majú prístup na terasu so záhradou. Súčasťou zariadenia je tiež spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na terapie a záujmové činnosti.



„Ide o prvé sociálne zariadenie tohto typu v Karlovej Vsi. Veríme, že k nemu pribudne aj druhé zariadenie, ktorého výstavba sa pripravuje na Dlhých dieloch,“ doplnil vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.



Zhotoviteľom a prevádzkovateľom bude spoločnosť Gerion, ktorá vzišla z verejného obstarávania.