V Karlovej Vsi otvorili prvý parkovací dom v réžii samosprávy
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Hlavné mesto v spolupráci s mestskou časťou Karlova Ves otvorili v stredu na Ulici Ľ. Fullu prvý parkovací dom postavený v réžii samosprávy. Vznikol na mieste pôvodného parkoviska. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a vedenie mestskej časti.
„Verím, že nové parkovacie kapacity prispejú k zlepšeniu parkovania v tejto lokalite,“ skonštatoval Vallo.
Výstavbou dvojpodlažného parkovacieho domu sa zdvojnásobil počet pôvodných parkovacích miest. Vodiči majú k dispozícii 34 parkovacích miest na otvorenom nadzemnom podlaží, kde môžu parkovať bez obmedzenia. Ďalších 31 parkovacích miest je na krytom spodnom podlaží, ktoré môžu využívať po vybavení bezplatnej parkovacej karty. Zároveň sedem parkovacích miest je vytvorených pred parkovacím domom.
Okrem samotného parkovacieho domu investovalo hlavné mesto aj do nového verejného osvetlenia, výsadby zelene a kamerového systému. Monitoruje nielen stavbu, ale aj okolie.
Hlavné mesto zároveň pokračuje v príprave ďalších projektov parkovacích domov, ktoré má v rôznom štádiu rozpracovanosti. Ide napríklad o rezidentské parkovacie domy na Saratovskej ulici v Dúbravke (196 parkovacích miest) či v Petržalke na Wolkrovej ulici (141 parkovacích miest) a Topoľčianskej ulici (125 parkovacích miest). V pláne má tiež parkovacie stavby, ktoré majú slúžiť ako záchytné parkoviská pri zoologickej záhrade (parkovisko so 126 parkovacími miestami vrátane štyroch miest pre autobusy, parkovací dom so 418 parkovacími miestami), na Zlatých pieskoch (100 parkovacích miest) a v lokalite Janíkov dvor (2 x 99 parkovacích miest).
