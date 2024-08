V Karlovej Vsi sa má realizovať vodorovné dopravné značenie

Bratislava 12. augusta (TASR) - V bratislavskej Karlovej Vsi sa bude v utorok (13. 8.) realizovať vodorovné dopravné značenie pred zavedením celomestského systému parkovania. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že žiada majiteľov áut na uliciach Líščie údolie, Čárskeho, Čavojského a Pernecká, aby v utorok najneskôr do 7.00 h ráno uvoľnili parkovisko pred začiatkom prác.



"Vyhnete sa tým prípadnému odtiahnutiu vozidla a navyše prispejete k rýchlejšiemu priebehu prác na parkovisku," dodala samospráva. Práce majú trvať do 18.00 h.



Orientačný plán ďalšieho značenia mestská časť zverejnila na sociálnej sieti. Plán sa podľa nej môže meniť v závislosti od počasia, techniky, kapacity dodávateľov. "Rovnako môžu vzniknúť rôzne nepredvídateľné situácie. O aktuálnych značeniach sa budeme snažiť informovať tak skoro, ako to bude možné," ozrejmila.