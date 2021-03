V Karlovej Vsi sú v sčítaní najaktívnejší obyvatelia Dlhých dielov

Bratislava 31. marca (TASR) - Z obyvateľov bratislavskej Karlovej Vsi sa na elektronickom sčítaní najaktívnejšie zúčastnili rezidenti na Dlhých dieloch. Vyplýva to z aktuálnych štatistík sčítania obyvateľov mestskej časti, ktoré približuje samospráva na svojom webe.



"Do sčítania sa zapojilo pred stredajším, posledným dňom elektronickej časti cenzu 85,4 percenta obyvateľov Dlhých dielov," informuje karloveský úrad. "S odstupom dvoch percent je na druhej priečke spodná časť Karlovej Vsi, kde je sčítaných 83,1 percenta obyvateľov. V tesnom závese sú Staré Grunty s 82,4 percenta sčítaných obyvateľov," dodáva samospráva. Konštatuje zároveň, že najmenšiu aktivitu prejavujú obyvatelia ulíc Šaštínska, Sološnická, Kuklovská, Líščie údolie a Adámiho. "Celkovo v anonymite zostáva vyše 6000 Karlovešťanov," objasňuje mestská časť.



Apeluje preto na využitie posledných hodín na elektronické sčítanie, ktoré možno do polnoci využiť na stránke scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.



Podobne ako iné samosprávy aj Karlova Ves pripomína, že výsledky sčítania môžu slúžiť ako podklad pri čerpaní eurofondov, od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území mesta závisí aj výška podielových daní pre obec. Údaje o obvyklom pobyte môžu zreálniť a zaktualizovať mnohé požiadavky k zlepšeniu kvality. Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce závisí plánovanie počtu miest v materských a základných školách či plánovanie služieb pre seniorov.



Elektronické sčítanie, v ktorom obyvateľ vypĺňa formulár sám, sa začalo 15. februára, končí sa stredou. Od apríla do konca októbra bude nasledovať asistované sčítanie.