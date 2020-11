V Karlovej Vsi vznikne multifunkčný park aj dažďová záhrada

Bratislava 12. novembra (TASR) – V bratislavskej Karlovej Vsi na Karloveskej ulici pri zrekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále vznikne multifunkčný park na šport i oddych. Okrem toho k sakurovej aleji, ktorá bola vysadená na jar, pribudne dažďová záhrada. Práce by mali byť zrealizované počas roka 2021. Za projektom stojí Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s mestskou časťou a hlavným mestom.



"Vytváranie plnohodnotných priestorov s kvalitnou zeleňou a všestranným využitím je našou povinnosťou voči obyvateľom Bratislavy. Poteší to aj ako dar Karlovešťanom po období značných ťažkostí, ktoré museli znášať počas rekonštrukcie električkovej trate," skonštatovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.



Park je riešený v horizontálnom rozmiestnení viacerých športových stanovísk. Obkreslený je bežeckou dráhou, v jeho vnútri bude skatepark s tribúnou na sedenie, crossfit či parkour plocha. Chýbať nebude ani detské ihrisko so šmykľavkou alebo malým tunelom pre najmenších.



Zaujímavým prvkom parku má byť tzv. dažďová záhrada ako jedno z opatrení, ktorými hlavné mesto reaguje na zmenu klímy. "Bude prirodzene oddeľovať vodný spád na hranici parku od jeho ostatných funkcií. V dažďovej záhrade bude vysadená zeleň, ktorá dokáže zniesť aj veľké množstvo vody, ktoré sa tu bude v čase prívalových zrážok zhromažďovať a postupne vsakovať," priblížila Natália Puschmannová, riaditeľka sekcie tvorby mestských priestorov. Poznamenala, že pôjde zároveň o estetický a vizuálne živý prvok.



Do parku sa bude vchádzať smerom od električkovej trate cez sakurovú aleju, ktorá vznikla v marci tohto roka po vysadení sakúr ako daru od japonského veľvyslanectva. Pribudnú tiež lavičky či stojany na bicykle.



Projekt multifunkčného parku je jeden z projektov bratislavského magistrátu a MIB pre lepšie verejné priestory, v rámci ktorých mesto zlepšuje kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov.