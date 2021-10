V Karlovej Vsi začnú opravovať most ponad zastávku Kútiky

Bratislava 10. októbra (TASR) - V bratislavskej Karlovej Vsi začnú od pondelka (11. 10.) opravovať most ponad zastávku Kútiky, medzi ulicami Púpavová a Kuklovská. Práce majú trvať do konca novembra. Na sociálnej sieti na to upozorňuje bratislavský magistrát.



"Počas týchto prác dôjde na tomto úseku k oprave chodníkov, zábradlí a cestného uzáveru vrátane úpravy časti komunikácie," spresnilo hlavné mesto. Práce budú prebiehať striedavým uzatvorením jazdných pruhov a chodníkov, avšak most zostane neustále prejazdný.



Samospráva žiada chodcov, aby počas prebiehajúcich prác využívali obchádzkovú trasu po druhej strane ulice.