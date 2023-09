V Karloveskom ramene sa bude opäť otužovať

Bratislava 23. septembra (TASR) - Karloveské rameno bude v sobotu opäť miestom, ktoré spojí priaznivcov otužovania. Knižnica v bratislavskej Karlovej Vsi organizuje už tretí ročník podujatia, pri ktorom možno spojiť teóriu o otužovaní s praxou.



Miestom stretnutia bude o 10.00 h Vodárenská záhrada. "Môžu prísť ľudia, ktorí v živote neotužovali, ale majú záujem si to vyskúšať. Môžu prísť aj tí, ktorí chodia pravidelne otužovať a hľadajú skupinku na otužovanie. Je to však vhodné aj pre tých, ktorí by si chceli na začiatok iba vypočuť teóriu," hovorí šéfka Karloveskej knižnice a spisovateľka Petra Džerengová.



Otužovanie v Karlovej Vsi sa podľa nej stáva tradíciou. Poukazuje pritom na záujem počas predchádzajúceho ročníka, keď sa do vody odvážilo 120 záujemcov. "Boli medzi nimi ľudia od desaťročného chlapca po 89-ročnú pani," doplnila Džerengová.



Upozornila tiež, že mnoho ľudí sa začalo otužovať počas pandémie, keď prišli na to, aké benefity pre zdravie, vrátane posilnenia imunity, prináša.