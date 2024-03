V Karpatskej cene za sociálne inovácie zvíťazil projekt Women2women

Košice 9. marca (TASR) - Víťazom aktuálneho ročníka Karpatskej ceny za sociálne inovácie, do ktorého sa zapojilo šesť iniciatív a združení z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, sa stal projekt Women2women. Rieši absenciu komplexného systému kariérnej podpory, ktorá by bola prispôsobená na pomoc utečenkám z Ukrajiny na ich ceste k integrácii na slovenský pracovný trh. TASR o tom za organizátora informovala Jana Beerová.



"Veľmi sa teším, že sa do tohtoročnej Karpatskej ceny prihlásili kvalitné projekty a ocenenie si získava čoraz väčšiu rozpoznateľnosť v regióne. Núti nás to premýšľať o tom, ako vytvárať a podporovať riešenia, ktoré majú pozitívny dosah na životy ľudí," uviedla porotkyňa Miriama Hučková, riaditeľka Košice IT Valley.



Odbornú porotu v zložení zástupcov z ETP Slovensko, Karpatskej nadácie a Košice IT Valley najviac oslovilo združenie Ženský algoritmus s projektom Women2women. Víťazný projekt vychádzal z problému, ktorým je absencia komplexného systému kariérnej podpory prispôsobená na pomoc utečenkám na ich ceste k integrácii na slovenský pracovný trh.



Ženy z Ukrajiny čelili podľa autoriek projektu viacerým prekážkam aj po tom, ako mali zabezpečené základné potreby a bezpečie. Chýbala ucelená platforma, kde by mohli nájsť informácie o podporných mechanizmoch, právnej podpore, dostupnom vzdelávaní či spôsobe fungovania na slovenskom pracovnom trhu.



"Naša inovácia, program Women2Women, pomáha riešiť toto zložité spektrum výziev. Vzhľadom na to, že každá účastníčka programu mala špecifickú situáciu, vďaka kvalitnému manažmentu a procesom sme vedeli nastaviť systém pomoci tak, aby bol vysoko personalizovaný a pomohol čo najväčšiemu počtu žien dosiahnuť sebestačnosť," uviedli autorky víťazného projektu.



Karpatská cena za inovácie sa v spolupráci s partnerskými organizáciami z Maďarska, Rumunska, Poľska a Ukrajiny vyhlasovala po dvojročnej prestávke. Víťazné projekty za päť krajín boli predstavené na výročnej konferencii Karpatskej platformy občianskych organizácií.



"Karpatská cena za sociálne inovácie je skvelou príležitosťou, ako oceniť aktivity mimovládnych neziskových organizácií pre spoločnosť. Obzvlášť oceňujem, že sa do tohto ročníka zapojili organizácie, ktoré svoje iniciatívy smerovali aj na pomoc ľudom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine," skonštatovala Nora Čéplöová z Karpatskej nadácie.



Karpatská platforma občianskych organizácií vznikla v roku 2019. Združuje a podporuje organizácie a iniciatívy v rámci Karpatského regiónu na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine.