V kasárňach v Brezne ľudia zažijú atmosféru mobilizácie regrútov

Brezno 16. septembra (TASR) - Areál autoparku bývalých breznianskych kasární bude dejiskom zážitkového podujatia Čo keby?, ktoré 19. a 20. septembra o 14.30 h organizuje Horehronské múzeum, kluby vojenskej histórie ČSĽA Anthropoid a Krasnogvardejci a Zväz vojakov SR - Klub Brezno. Návštevníkom priblížia začiatok Slovenského národného povstania (SNP).



"Podujatie návštevníkov prenesie o 80 rokov späť, do záveru leta roku 1944, kedy sa Slovenskom ozývali slová Slobodného slovenského vysielača a oznamovali vyhlásenie SNP. Zažijú s nami atmosféru mobilizácie regrútov do obnovujúcej sa Československej armády sprostredkovanú členmi klubov vojenskej histórie a breznianskeho klubu Zväzu vojakov," informoval TASR kurátor Ľubomír Bagačka.



Podujatie je primárne určené pre školskú mládež, ale ktokoľvek naň zavíta, bude mať možnosť vidieť dobové uniformy, zbrane a techniku ako napríklad funkčnú repliku ľahkého tanku LT-38, nákladný automobil Praga RNA či protitankový kanón ZIS-2 a nakrátko sa vžiť do začiatku SNP.