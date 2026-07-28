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V kaštieli predstavia architektúru Stropkova v drevených reliéfoch

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstavu pripravilo Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s autorom.

Autor TASR
Stropkov 28. júla (TASR) - Historickú podobu Stropkova a jeho architektonický vývoj priblíži výstava Architektúra Stropkova v dreve. Autorskú výstavu Marka Vatehu sprístupnia verejnosti v Rytierskej sále Kaštieľa Stropkov v utorok. Ako informuje samospráva na webovej stránke, prístupná bude do 30. októbra.

Výstavu pripravilo Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s autorom. Návštevníkom ponúkne pohľad na dejiny mesta prostredníctvom precízne spracovaných drevených reliéfov. „Výstava prostredníctvom precízne spracovaných vedút, historických stavieb a mestských dominánt približuje podobu Stropkova v rôznych obdobiach jeho vývoja a ponúka návštevníkom nevšedný pohľad na jeho bohatú minulosť,“ uviedli.
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