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V kaštieli predstavia architektúru Stropkova v drevených reliéfoch
Výstavu pripravilo Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s autorom.
Autor TASR
Stropkov 28. júla (TASR) - Historickú podobu Stropkova a jeho architektonický vývoj priblíži výstava Architektúra Stropkova v dreve. Autorskú výstavu Marka Vatehu sprístupnia verejnosti v Rytierskej sále Kaštieľa Stropkov v utorok. Ako informuje samospráva na webovej stránke, prístupná bude do 30. októbra.
Výstavu pripravilo Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s autorom. Návštevníkom ponúkne pohľad na dejiny mesta prostredníctvom precízne spracovaných drevených reliéfov. „Výstava prostredníctvom precízne spracovaných vedút, historických stavieb a mestských dominánt približuje podobu Stropkova v rôznych obdobiach jeho vývoja a ponúka návštevníkom nevšedný pohľad na jeho bohatú minulosť,“ uviedli.
Výstavu pripravilo Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s autorom. Návštevníkom ponúkne pohľad na dejiny mesta prostredníctvom precízne spracovaných drevených reliéfov. „Výstava prostredníctvom precízne spracovaných vedút, historických stavieb a mestských dominánt približuje podobu Stropkova v rôznych obdobiach jeho vývoja a ponúka návštevníkom nevšedný pohľad na jeho bohatú minulosť,“ uviedli.