V Kaštieli Strážky pribudol obraz Lode na Dunaji od Ferdinanda Katonu

Strážky 6. júla (TASR) - Do expozície Slovenskej národnej galérie (SNG) v Kaštieli Strážky pribudlo dielo Lode na Dunaji od maliara Ferdinanda Katonu, ktorý mal blízky vzťah k Strážkam a k rodine Ladislava Mednyánszkeho. Významný obraz, ktorý je reprezentatívnou ukážkou Katonovej tvorby, získala SNG do svojich zbierok vďaka daru od zberateľa Patrika Geržu v roku 2022. TASR o tom informovala Klára Hudáková, manažérka pre publicitu SNG.



Obraz Lode na Dunaji z roku 1905 nájdu návštevníci na prvom poschodí Kaštieľa Strážky ako nový doplnok dlhodobej expozície Ladislav Mednyánszky a Strážky. Dielo zobrazuje motív riečneho pobrežia Dunaja. "Jeho námet je odkazom na v tom čase populárne motívy naturalistickej krajinomaľby zachytávajúce rieku a jej okolie doplnené o lode a robotníkov. Rovnaký motív nachádzame aj v tvorbe Ladislava Mednyánszkeho, ktorý bol Katonovým umeleckým patrónom," priblížila SNG.



Ferdinand (Nándor) Katona sa narodil v roku 1864 v Spišskej Starej Vsi. Okolo roku 1890 sa zoznámil s Mednyánszkym, ako aj s jeho sestrou a jej rodinou. Dokladom toho sú napríklad diela zo začiatku 90. rokov 19. storočia, ktoré sú dnes súčasťou dlhodobej expozície v Kaštieli Strážky - Portrét Margity Czóbelovej ako dievčatka, Portrét Marianny Czóbelovej ako dievčatka alebo Pohľad na Strážky. Okrem vodných motívov mu bola blízka aj podtatranská krajina.



Kaštieľ Strážky v Spišskej Belej, okres Kežmarok, s niekoľkými expozíciami a anglickým parkom môže verejnosť počas leta navštíviť od pondelka do nedele od 10.00 do 18.00 h.