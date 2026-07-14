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V kaštieli v Palárikove vznikol nový kultúrny priestor Galéria vo veži
Výstava Alternatívy predstavuje výber diel vytvorených počas 14. ročníka medzinárodného sympózia ARTA.
Autor TASR
Palárikovo 14. júla (TASR) - V historických priestoroch kaštieľa v Palárikove v okrese Nové Zámky vzniká nový kultúrny priestor. V nedeľu 12. júla bola otvorená Galéria vo veži. Svoje pôsobenie odštartovala výstavou Alternatívy, informovali Lesy SR ako správca kaštieľa. Výstava bude verejnosti prístupná do 30. augusta v rámci prehliadok kaštieľa.
Výstava Alternatívy predstavuje výber diel vytvorených počas 14. ročníka medzinárodného sympózia ARTA. Vernisáž bola zároveň symbolickým zavŕšením tohtoročného ročníka sympózia, ktoré každoročne vytvára priestor pre stretnutie umelcov, výmenu skúseností a hľadanie nových tvorivých ciest.
Kolekciu zostavili kurátori Ján Kurinec a Peter Pauko, ktorí vytvorili priestor na stretnutie rozmanitých výtvarných poetík, autorských výpovedí a tvorivých prístupov. Odborným garantom výstavy je akademický maliar Daniel Szalai. Projekt vznikol v spolupráci Nitrianskeho samosprávneho kraja, Krajského osvetového strediska v Nitre a kaštieľa Palárikovo - Lesy SR.
Nová Galéria vo veži rozšíri kultúrnu ponuku kaštieľa Palárikovo a vytvorí ďalší priestor na prezentáciu súčasného výtvarného umenia. Ambíciou partnerov projektu je sprístupňovať kvalitné umelecké diela širokej verejnosti a podporovať rozvoj kultúrneho života v regióne.
Výstava Alternatívy predstavuje výber diel vytvorených počas 14. ročníka medzinárodného sympózia ARTA. Vernisáž bola zároveň symbolickým zavŕšením tohtoročného ročníka sympózia, ktoré každoročne vytvára priestor pre stretnutie umelcov, výmenu skúseností a hľadanie nových tvorivých ciest.
Kolekciu zostavili kurátori Ján Kurinec a Peter Pauko, ktorí vytvorili priestor na stretnutie rozmanitých výtvarných poetík, autorských výpovedí a tvorivých prístupov. Odborným garantom výstavy je akademický maliar Daniel Szalai. Projekt vznikol v spolupráci Nitrianskeho samosprávneho kraja, Krajského osvetového strediska v Nitre a kaštieľa Palárikovo - Lesy SR.
Nová Galéria vo veži rozšíri kultúrnu ponuku kaštieľa Palárikovo a vytvorí ďalší priestor na prezentáciu súčasného výtvarného umenia. Ambíciou partnerov projektu je sprístupňovať kvalitné umelecké diela širokej verejnosti a podporovať rozvoj kultúrneho života v regióne.