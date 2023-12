V kaštieľskej pekárni v obci Fintice opäť pečú chlieb

Fintice 3. decembra (TASR) - V kaštieľskej pekárni v obci Fintice v Prešovskom okrese opäť pečú chlieb. Zriadená baroková zážitková dielňa s pekárňou, ktorá má autentickú podobu spred 300 rokov a je zo slamy a hliny, má prispieť k záchrane remeselných tradícií a tiež podporiť turizmus v kraji. Uviedla to Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý na projekt poskytol prostriedky zo svojho grantového programu.



"Cieľom bolo zrekonštruovať a následne postaviť funkčnú pekáreň v priestoroch Denného stacionára (DS) Fintice, kde v minulých rokoch pôsobilo remeselné pekárstvo. Dielňa s pekárňou sa vybudovala pod hlavičkou miestnej galérie a múzea a ľudového umenia v spolupráci s DS a s finančnou podporou PSK vo výške takmer 3650 eur," ozrejmila hovorkyňa.



Prvá zmienka o pekárni, ktorá prešla rekonštrukciou, sa datuje až do roku 1702, keď bola súčasťou tzv. čiernej kuchyne. Oba objekty pravdepodobne do konca 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia spustli. Pôvodný charakter kuchyne natrvalo zničila prestavba v 50. rokoch minulého storočia na bytové účely, aj neskoršia úprava pre skladové potreby dnešného stacionára. "Pri prestavbe a zriadení dielne s pekárňou sa obec Fintice a jej komunitná organizácia Sýpka Fintice rozhodli zachovať pamiatkové hodnoty pôvodného objektu," doplnila Jeleňová.



Projekt zacielil na spropagovanie a uchovanie pôvodných remeselných tradícií, ale aj zatraktívnenie samotných priestorov kaštieľa a pritiahnutie tak do regiónu viac návštevníkov. Priestor bude mať nielen charakter múzea, ale realizátori počítajú s jeho využitím pre remeselné workshopy určené pre základné školy, firmy a turistov. "Predstavené by im mali byť tradičné spôsoby pečenia chleba, čo umožní zažiť atmosféru, aká bola v 18. storočí. V pekárni kaštieľa sa z toho dôvodu už uskutočnilo dlhodobé školenie pod dohľadom profesionálnych pekárov, aby sa výsledok pečenia mohol reálne ochutnávať," dodala hovorkyňa s tým, že konkrétny koncept využitia pekárne je v štádiu príprav a predstavia ho v závere roka.



Okrem Prešovského kraja na jej vybudovaní finančne participovali aj samotná obec, slovenská nadácia a miestna galéria. Pri rekonštrukcii pomáhali desiatky dobrovoľníkov.