PÁD LIETADLA PRI PRIEVIDZI: Zahynula jedna osoba
Do lesného porastu podľa hasičov spadlo lietadlo WT9 Dynamic s jedným pilotom.
Autor TASR,aktualizované
Bystričany 9. októbra (TASR) - Pád malého motorového lietadla vo štvrtok popoludní v katastri Bystričian v okrese Prievidza neprežila jedna osoba. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.
Osobu našli bez známok života v troskách lietadla. „Zásah naďalej prebieha. Príslušníci HaZZ požiar lokalizovali a pomocou jedného hasebného prúdu ho likvidujú,“ povedal Petrík.
Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ z Prievidze, asistujú im členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany a Lehota pod Vtáčnikom. Na miesto vyslali i posádku leteckých záchranárov.
Hasiči spresnili, že do lesného porastu spadlo lietadlo typu WT9 Dynamic.
