V katastri obce Spišský Štvrtok modernizuje kraj dva mostné objekty

Spišský Štvrtok 27. júna (TASR) - V katastri obce Spišský Štvrtok v Levočskom okrese aktuálne modernizujú dva mostné objekty. Správa a údržba ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na sociálnej sieti informovala, že ide o viac ako 70-ročné mosty, pričom jeden sa nachádza v intraviláne a druhý v extraviláne obce.



"Ide o 71-ročný most číslo M1914, ktorý prevádza v dotknutej obci cestu III/3227 ponad Štvrtocký potok, a 75-ročný most číslo M6439 cez potok Sihoť, nachádzajúci sa na hranici Prešovského a Košického kraja," konkretizovala SÚC PSK.



Stavebné práce na prvom moste by mali byť ukončené koncom júla tohto roka, rekonštrukcia druhého mosta potrvá do konca októbra. Ide o investičné akcie v celkovej hodnote takmer 430.000 eur, ktoré kraj financuje z vlastného rozpočtu.