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V katastri obce Záhorská Ves horelo pole, škody odhadujú na 2000 eur
Predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na 2000 eur.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - V katastri obce Záhorská Ves v okrese Malacky v sobotu poobede horelo pole. Informuje o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) s tým, že predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na 2000 eur.
„Po príchode na miesto udalosti hasiči vykonali prieskum požiariska, nasadili viacero hasebných prúdov na zastavenie šírenia požiaru a zároveň chránili okolité porasty,“ spresnili hasiči. Na zabezpečenie dostatočného množstva hasiacej vody bola zriadená kyvadlová doprava cisternovými vozidlami, ktorú zabezpečovali členovia zasahujúcich dobrovoľných hasičských zborov.
HaZZ priblížil, že príčinou vzniku požiaru bolo nedbalostné konanie - zakladanie ohňa vo voľnej prírode.
Na mieste zasahovali príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a hasičských staníc v Malackách, Bratislave-Petržalke a Pezinku v súčinnosti s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Pezinok, Gajary, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves a Zohor.
HaZZ pripomína, že zakladanie ohňa vo voľnej prírode môže mať, najmä počas suchého a teplého počasia, vážne následky. Aj malá iskra alebo chvíľa nepozornosti môže podľa hasičov spôsobiť rozsiahly požiar, ktorý ohrozí ľudí, majetok aj prírodu.
„Po príchode na miesto udalosti hasiči vykonali prieskum požiariska, nasadili viacero hasebných prúdov na zastavenie šírenia požiaru a zároveň chránili okolité porasty,“ spresnili hasiči. Na zabezpečenie dostatočného množstva hasiacej vody bola zriadená kyvadlová doprava cisternovými vozidlami, ktorú zabezpečovali členovia zasahujúcich dobrovoľných hasičských zborov.
HaZZ priblížil, že príčinou vzniku požiaru bolo nedbalostné konanie - zakladanie ohňa vo voľnej prírode.
Na mieste zasahovali príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a hasičských staníc v Malackách, Bratislave-Petržalke a Pezinku v súčinnosti s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Pezinok, Gajary, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves a Zohor.
HaZZ pripomína, že zakladanie ohňa vo voľnej prírode môže mať, najmä počas suchého a teplého počasia, vážne následky. Aj malá iskra alebo chvíľa nepozornosti môže podľa hasičov spôsobiť rozsiahly požiar, ktorý ohrozí ľudí, majetok aj prírodu.