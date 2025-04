V Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre slúžili omšu svätenia olejov

Nitra 17. apríla (TASR) - V Katedrále-Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade na Zelený štvrtok slúžili omšu svätenia olejov. Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák zároveň vyslovil veľkonočné posolstvo určené veriacim.



Na Zelený štvrtok si cirkev pripomína ustanovenie sviatosti kňazstva a oltárnej sviatosti. Na omši svätenia olejov si kňazi obnovujú svoje kňazské sľuby a požehnávajú sa oleje, ktoré sa používajú pri liturgii. Zároveň má byť prejavom jednoty kňazov s biskupom.



Svätia sa tri druhy olejov. Krizma určená na vysluhovanie sviatostí krstu, birmovania, pri kňazskej a biskupskej vysviacke či vysviacke chrámu, olej katechumenov a olej chorých pre sviatosť pomazania chorých. Oleje následne poskytnú kňazom v celej diecéze, aby mohli počas roka slúžiť svojmu účelu. Súčasťou bohoslužby býva aj živý baránok. Tento rok to však pre nákazu slintačky a krívačky nebolo možné.



Judák po omši vyslovil aj veľkonočné posolstvo, v ktorom veriacim zaželal, aby boli novými, slobodnými a radostnými ľuďmi. „V prírode i všade okolo seba vidíme pulzovať nový život. Aj v tom duchovnom zmysle slova Veľká noc prichádza so vzkrieseným Kristom, ktorý nám ponúka, aby sme sa na neho napojili a boli ľuďmi, ktorí sa tešia z pozemského života, ale túžia aj po večnom živote. Chceme byť naozaj radostnými pútnikmi nádeje, ktorí vedia, kde je ich vznešený cieľ. To želám všetkým ľuďom dobrej vôle a budem to aj pri veľkonočných bohoslužbách vyprosovať,“ povedal Judák.