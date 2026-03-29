V Katedrále sv. Martina zaznie v nedeľu veľkonočný koncert
Veľkonočný koncert bude patriť dielu Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži, ktoré tradične zaznieva v predveľkonočnom období.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Členovia Slovenského komorného orchestra (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom sa na Kvetnú nedeľu o 15.00 h predstavia v bratislavskej Katedrále sv. Martina. Veľkonočný koncert bude patriť dielu Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži, ktoré tradične zaznieva v predveľkonočnom období. Tentoraz s meditáciami nemeckého teológa Karla Rahnera, ktoré prednesie herec Štefan Bučko. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie (SF).
Pripomína, že Haydn začal komponovať dielo v roku 1785 na podnet predstaveného katedrály Santa Cueva v juhošpanielskom meste Cádize, ktorý ho požiadal, aby napísal hudbu na ‚sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži‘. „V cádizskom kostole bolo zvykom uviesť každoročne v predveľkonočnom období jedno oratórium. Na pravé poludnie sa všetky dvere zatvorili a zaznela hudba. Po predohre vystúpil biskup na kazateľnicu, vyslovil prvé zo siedmich slov Božieho Syna a rozjímal nad ním. Keď skončil, zostúpil z kazateľnice a pred oltárom sa vrhol na kolená. Táto pauza bola vyplnená hudbou. Následne biskup ešte šesťkrát vystúpil na kazateľnicu a na konci každého rozjímania vpadol do ticha orchester,“ približuje filharmónia opus, ktorý sa už počas Haydnovho života stal jedným z jeho najslávnejších diel.
