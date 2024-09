V Kátove majú platiť za trvalé parkovanie mimo vyznačeného parkoviska

Kátov 27. septembra (TASR) - Obyvatelia obce Kátov v okrese Skalica majú od januára 2025 platiť za trvalé parkovanie na verejnom priestranstve mimo vyhradených parkovacích plôch. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určovaní a vyberaní daní za užívanie verejného priestranstva na území obce, ktoré v stredu (25. 9.) schválilo obecné zastupiteľstvo.



V prípade dlhodobého parkovania (dlhšie ako mesiac) mimo vyznačeného parkoviska schválili obecní poslanci ročnú sadzbu dane na úrovni 50 eur. Denná sadzba dane pri parkovaní do jedného mesiaca má byť pre obyvateľov s trvalým pobytom v Kátove jedno euro (od piateho pracovného dňa).



Okrem iného stanovili obecní poslanci s účinnosťou taktiež od 1. januára 2025 dennú sadzbu dane za dlhodobé umiestnenie materiálu mimo stavieb s platným povolením alebo oznámením o drobnej stavbe na verejnom priestranstve na tri eurá za meter štvorcový. V krátkom časovom horizonte (do jedného mesiaca) pôjde o sumu jedno euro za meter štvorcový (od piateho pracovného dňa).



"Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti," uvádza sa vo VZN. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.