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V kauze exšéfa policajných odposluchov majú zas vypovedať aj sýkorovci
Bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. júna (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v utorok pokračoval v hlavnom pojednávaní v kauze bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. ŠTS ho už v roku 2023 odsúdil na 11-ročné väzenie, ale Najvyšší súd (NS) SR rozsudok zrušil a vec vrátil ŠTS, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a znovu rozhodol.
Obžalovaný v utorok síce nevyužil svoje právo odmietnuť vo veci vypovedať, ale zároveň uviedol, že „vzhľadom na zlé skúsenosti z predchádzajúceho konania, považuje za vhodnejšie vypovedať až po výsluchoch svedkov“. Rovnako oznámil, že sa chce vyjadrovať aj k utajovaným skutočnostiam, a preto ho musia zbaviť mlčanlivosti.
Bývalého šéfa policajných odposluchov ŠTS uznal v roku 2023 za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sýkorovci, ktorej mal za peniaze vynášať informácie z prostredia polície, a za dva skutky prijímania úplatku. Do nich mali byť zapojení i ďalší policajní funkcionári. Výška úplatkov sa v jednom skutku mala pohybovať zhruba okolo 16.000 eur a v druhom 17.000 eur. ŠTS mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov, trest prepadnutia majetku a zákaz činnosti vykonávať povolanie vo funkcii verejného činiteľa na päť rokov. Jozef R., ktorému známi hovorili Dodo, tvrdí, že vraj nikdy nikomu utajované skutočnosti neprezrádzal a neprevzal ani žiadne peniaze.
V procese majú postupne v najbližších dňoch opäť vypovedať členovia gangu sýkorovcov vrátane ich odsúdeného šéfa Róberta Lališa či bývalého funkcionára vtedajšej Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka alebo niekdajšieho námestníka SIS Borisa Beňu. Odsúdený člen zločineckej skupiny Martin Bihári v utorok vypovedať odmietol.
Na hlavnom pojednávaní opäť padla námietka zaujatosti voči samosudcovi Jánovi Hrubalovi. Už vo februári bola dôvodom odročenia, ktorú však NS SR zamietol. Teraz obhajoba Jozefa R. namietala, že im nebola nanovo riadne doručená obžaloba, keďže sa musí konať odznova pre zaujatosť predchádzajúceho, iného samosudcu. Hrubala pripomenul, že obžaloba sa čítala už pred rokmi, Jozef R. ju pozná a aktívne sa vtedy bránil, preto ich námietka neobstojí a nebude o nej konať.
Bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020.
Obžalovaný v utorok síce nevyužil svoje právo odmietnuť vo veci vypovedať, ale zároveň uviedol, že „vzhľadom na zlé skúsenosti z predchádzajúceho konania, považuje za vhodnejšie vypovedať až po výsluchoch svedkov“. Rovnako oznámil, že sa chce vyjadrovať aj k utajovaným skutočnostiam, a preto ho musia zbaviť mlčanlivosti.
Bývalého šéfa policajných odposluchov ŠTS uznal v roku 2023 za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sýkorovci, ktorej mal za peniaze vynášať informácie z prostredia polície, a za dva skutky prijímania úplatku. Do nich mali byť zapojení i ďalší policajní funkcionári. Výška úplatkov sa v jednom skutku mala pohybovať zhruba okolo 16.000 eur a v druhom 17.000 eur. ŠTS mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov, trest prepadnutia majetku a zákaz činnosti vykonávať povolanie vo funkcii verejného činiteľa na päť rokov. Jozef R., ktorému známi hovorili Dodo, tvrdí, že vraj nikdy nikomu utajované skutočnosti neprezrádzal a neprevzal ani žiadne peniaze.
V procese majú postupne v najbližších dňoch opäť vypovedať členovia gangu sýkorovcov vrátane ich odsúdeného šéfa Róberta Lališa či bývalého funkcionára vtedajšej Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka alebo niekdajšieho námestníka SIS Borisa Beňu. Odsúdený člen zločineckej skupiny Martin Bihári v utorok vypovedať odmietol.
Na hlavnom pojednávaní opäť padla námietka zaujatosti voči samosudcovi Jánovi Hrubalovi. Už vo februári bola dôvodom odročenia, ktorú však NS SR zamietol. Teraz obhajoba Jozefa R. namietala, že im nebola nanovo riadne doručená obžaloba, keďže sa musí konať odznova pre zaujatosť predchádzajúceho, iného samosudcu. Hrubala pripomenul, že obžaloba sa čítala už pred rokmi, Jozef R. ju pozná a aktívne sa vtedy bránil, preto ich námietka neobstojí a nebude o nej konať.
Bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020.