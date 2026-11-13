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V kauze Five Star Residence pokračuje súd, obžalovaný je aj Marian K.

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Na snímke Marian K. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Výsluch absolvovala obžalovaná Jana Š., ktorá na začiatku súdneho procesu urobila vyhlásenie o vine.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Na Mestskom súde Bratislava I v piatok pokračuje súdny proces v kauze bytového komplexu Five Star Residence, v ktorej je obžalovaný aj Marian K.. Ten je na pojednávaní osobne prítomný, rovnako ako obžalovaní Peter Z. a Jana Š.. Obžalovaný Viliam G. sa na pojednávaní nezúčastňuje, súhlasil však s konaním vo svojej neprítomnosti.

Výsluch absolvovala obžalovaná Jana Š., ktorá na začiatku súdneho procesu urobila vyhlásenie o vine. V piatok pred súdom vysvetľovala dôvody a okolnosti podpisu záložnej zmluvy. „Obžalovaného Mariana K. som stretla oficiálne v roku 2010 a podnet na toto stretnutie vzišiel z právnej kancelárie, ktorá ma v tej dobe zastupovala,“ povedala.

Prípad súvisí s prevodmi nehnuteľností v bytovom komplexe Five Star Residence. Obžaloba bola podaná pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného. Marian K. mal podľa obžaloby spôsobiť obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur a štátnemu rozpočtu skrátením dane škodu viac ako 370.000 eur.

Súdny proces sa začal v januári tohto roka. Okrem Jany Š. priznal vinu aj Viliam G., pričom súd ich vyhlásenia prijal. Peter Z. vinu odmietol, Marian K. ju podľa svojich obhajcov takisto odmieta.
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