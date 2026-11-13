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V kauze Five Star Residence pokračuje súd, obžalovaný je aj Marian K.
Výsluch absolvovala obžalovaná Jana Š., ktorá na začiatku súdneho procesu urobila vyhlásenie o vine.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Na Mestskom súde Bratislava I v piatok pokračuje súdny proces v kauze bytového komplexu Five Star Residence, v ktorej je obžalovaný aj Marian K.. Ten je na pojednávaní osobne prítomný, rovnako ako obžalovaní Peter Z. a Jana Š.. Obžalovaný Viliam G. sa na pojednávaní nezúčastňuje, súhlasil však s konaním vo svojej neprítomnosti.
Výsluch absolvovala obžalovaná Jana Š., ktorá na začiatku súdneho procesu urobila vyhlásenie o vine. V piatok pred súdom vysvetľovala dôvody a okolnosti podpisu záložnej zmluvy. „Obžalovaného Mariana K. som stretla oficiálne v roku 2010 a podnet na toto stretnutie vzišiel z právnej kancelárie, ktorá ma v tej dobe zastupovala,“ povedala.
Prípad súvisí s prevodmi nehnuteľností v bytovom komplexe Five Star Residence. Obžaloba bola podaná pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného. Marian K. mal podľa obžaloby spôsobiť obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur a štátnemu rozpočtu skrátením dane škodu viac ako 370.000 eur.
Súdny proces sa začal v januári tohto roka. Okrem Jany Š. priznal vinu aj Viliam G., pričom súd ich vyhlásenia prijal. Peter Z. vinu odmietol, Marian K. ju podľa svojich obhajcov takisto odmieta.
Výsluch absolvovala obžalovaná Jana Š., ktorá na začiatku súdneho procesu urobila vyhlásenie o vine. V piatok pred súdom vysvetľovala dôvody a okolnosti podpisu záložnej zmluvy. „Obžalovaného Mariana K. som stretla oficiálne v roku 2010 a podnet na toto stretnutie vzišiel z právnej kancelárie, ktorá ma v tej dobe zastupovala,“ povedala.
Prípad súvisí s prevodmi nehnuteľností v bytovom komplexe Five Star Residence. Obžaloba bola podaná pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného. Marian K. mal podľa obžaloby spôsobiť obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur a štátnemu rozpočtu skrátením dane škodu viac ako 370.000 eur.
Súdny proces sa začal v januári tohto roka. Okrem Jany Š. priznal vinu aj Viliam G., pričom súd ich vyhlásenia prijal. Peter Z. vinu odmietol, Marian K. ju podľa svojich obhajcov takisto odmieta.