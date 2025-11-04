Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V kauze hajlovania v reštaurácii uzavreli dohodu o vine a treste

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prejavov extrémizmu sa muž dopustil opakovane v Ružomberku v júli 2024 a januári 2025.

Autor TASR
Žilina 4. novembra (TASR) - Dohodu o vine a treste uzavrel žilinský krajský prokurátor s 37-ročným mužom obvineným vo veci pokračujúceho prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. TASR o tom v utorok informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles.

Prejavov extrémizmu sa muž dopustil opakovane v Ružomberku v júli 2024 a januári 2025. „Obvinený opakovane v prítomnosti hliadky mestskej polície, hliadky Policajného zboru a v prítomnosti viacerých osôb v reštauračnom zariadení pod vplyvom alkoholu použil pozdrav spájaný s nacistickou ideológiou nemeckej ríše na čele s Adolfom Hitlerom a s neonacistickými hnutiami,“ priblížil skutok Kokles.

Doplnil, že spomínanú dohodu o vine a treste uzavrel prokurátor s obvineným 29. októbra. „Následne prokurátor podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na schválenie uvedenej dohody o vine a treste,“ dodal Kokles.
