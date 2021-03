V kauze Majáka nádeje boli podané ďalšie dve trestné oznámenia

Bratislava 26. marca (TASR) – Budova na Karpatskej ulici v bratislavskom Starom Meste, niekdajšie sídlo neziskovej organizácie Maják nádeje, je zachránená v prospech mestskej časti a jej novej organizácie Dobrý dom. Založená bola na humanitárnu a sociálnu pomoc. V kauze Majáka nádeje boli tento týždeň zároveň podané ďalšie dve trestné oznámenia. Na piatkovom brífingu o tom informovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a právni zástupcovia mestskej časti.



"S radosťou môžeme oznámiť, že budova na Karpatskej ulici je zachránená. Vnímame to ako výsledok dlhého náročného boja a ukážky nového prístupu k verejnému majetku. Je to uzavretie dlhej kauzy, ktorá pôsobila ako šrám. Sme radi, že sme tento boj úspešne dobojovali," uviedla Aufrichtová.







V rámci kauzy bývalej neziskovej organizácie boli tento týždeň podané ďalšie dve trestné oznámenia. Týkajú sa podozrení zo závažnej trestnej činnosti, a to sprenevery a podvodu. "Trestne stíhaným by mal byť Pavol Rusko," poznamenala Barbora Balunová, právna zástupkyňa mestskej časti. Rusko bol riaditeľom a štatutárom organizácie Maják nádeje.



Celkovo sú v tomto prípade vedené štyri trestné konania, dve staršie konania sa týkajú trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. "Doteraz boli celkovo vedené tri trestné konania, z toho jedno je už právoplatne skončené," doplnil Jaroslav Pilát, právny zástupca mestskej časti.



Nová nezisková organizácia plne pod kontrolou mestskej časti bola zapísaná do registra neziskových organizácií vlani v júli. Majetok pôvodnej organizácie, ktorá je v likvidácii, bol prevedený na katastri nehnuteľností v januári 2021. V najbližších dňoch by mala mestská časť zároveň požiadať o výmaz Majáka nádeje v rámci likvidácie z registra neziskových organizácií. "Mestská časť je pripravená o to požiadať. Žiadosť je skompletizovaná so všetkými dokladmi z právneho aj účtovného hľadiska," poznamenala Balunová. Následné správne konanie trvá približne 30 dní.



Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či ľuďom bez strechy nad hlavou. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie však vznikol dlh vo výške 600.000 eur, mestská časť dlhodobo poukazuje na ďalšie neoprávnené výdavky a defraudáciu peňazí.



Neskôr bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba, ktorej niekoľko kôl bolo neúspešných, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie, okresný súd rozhodol o zastavení exekúcie predmetnej budovy, ktorá tak zostala v majetku Majáka nádeje.



Nezisková organizácia je síce od leta 2016 zrušená, spoločnosť je však potrebné zákonne zlikvidovať. Zároveň bolo nutné vyriešiť dlhy voči veriteľom, keďže neboli uhradené niektoré služby, pokuty či prehraté súdne spory.