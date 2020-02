V kauze Mariatchi vypovedali svedkovia a súdny znalec

Nitra 5. februára (TASR) – Na Okresnom súde v Nitre v stredu pokračovalo súdne pojednávanie v kauze bitky pred barom Mariatchi. Pred senátom vypovedali dve svedkyne a súdny znalec bez prítomnosti obžalovaných, ktorí súhlasili, aby sa konalo v ich neprítomnosti.



Momentálne sú obžalovaní piati muži, Dušan V. z prečinu výtržníctva a ďalší štyria Boris H., Martin B., Michal P. a Peter Š. okrem toho čelia aj obžalobe zo zločinu ublíženia. K incidentu došlo ešte v októbri 2013 po hádke v bare. Skupina holohlavých mužov z neďalekého klubu Walhala následne napadla osadenstvo Mariatchi. Traja ľudia pri bitke utrpeli rôzne zranenia. Celý incident nasnímala kamera mestskej polície.



Pred súdom v stredu vypovedali dve svedkyne, jedna z nich v čase incidentu pracovala v Mariatchi ako barmanka, druhá bola v inkriminovaný večer v bare ako zákazníčka. Obe opísali incident tak, ako si naň po vyše šiestich rokoch spomínali. Bývalá zamestnankyňa baru opísala zo svojho pohľadu priebeh útoku, pri ktorom majiteľ podniku Radovan Richtárik utrpel stratu vedomia po kopanci do hlavy. Ďalší poškodený utrpel zranenie oka, zlomeninu nosa, prsta a otras mozgu. Tretí muž pri útoku upadol do bezvedomia po tom, ako ho jeden z útočníkov kopol do hlavy.



Na súde vypovedal aj jeden zo súdnych znalcov, ktorý sa podieľal na vypracovaní posudku, v ktorom sú opisované mechanizmy zranení. Obhajoba na súde namietala jeho výsluch i samotný posudok. Znalec zdôraznil, že na záveroch posudku trvá. „Riešili sme v ňom rozsah zranení, dĺžku liečby a práceneschopnosti i možné následky zranení a sledovali sme tiež, či sú poranenia relevantné s výpoveďami svedkov,“ vysvetlil znalec.



Predseda senátu na pojednávaní zdôraznil, že závery súdneho posudku sú dôležité predovšetkým pri kvalifikácii skutku. Zároveň sa znalca pýtal, do akej miery mohli byť údery zachytené na kamere mestskej polície pre obete útoku nebezpečné. Podľa súdneho znalca je na videozázname viditeľné, že opakované kopy smerovali do hornej časti tela poškodených a útok, tak ako bol zachytený, mal potenciál na to, aby spôsobil závažné ohrozenie zdravia. Ako pripomenul, pri kopaní do hlavy ležiacej osoby ide z forenzného hľadiska o útok na životne dôležitý orgán.



Súdne pojednávanie v kauze Mariatchi bude pokračovať 16. marca, keď sa majú čítať listinné dôkazy a mali by zaznieť aj záverečné reči.