V kauze meganájomného školy obvinila NAKA aj Štefana K.

Košice 22. januára (TASR) – V kauze astronomicky vysokého nájomného pre elokované pracovisko strednej školy v Sečovciach Národná kriminálna agentúra (NAKA) v utorok (21. 1.) zadržala a z majetkovej trestnej činnosti obvinila štyri osoby. Medzi nimi sú aj bývalý vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Štefan K. a bývalá riaditeľka Spojenej školy Dobšiná, pod ktorú spadá elokované pracovisko, Alica K. Novinárov o tom v stredu informoval predseda KSK Rastislav Trnka, obvinenie potvrdila aj polícia.



Obvinenými v kauze sú aj konateľka firmy S1 Beáta P. a Ivan S. "Počas zaisťovacej policajnej akcie s krycím názvom Panda sme zadržali štyri osoby, ktoré vyšetrovateľ NAKA obvinil z majetkovej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, ktorý predložil aj s vyšetrovacím spisom prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry. Ten rozhodne o ďalšom postupe," uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Ja verím, že utorkovým krokom NAKA bol jednak daný výstražný prst do budúcna všetkým takýmto skupinám, a jednak si aj všetci ľudia, ktorí možno vedeli o tomto prípade, ale ho prehliadali, uvedomia, že takéto kroky nebudú z úrovne KSK do budúcna akceptované," povedal Trnka.



Nájomnú zmluvu pre elokované pracovisko v Sečovciach uzatvorila spoločnosť S1 a Spojená škola Dobšiná v septembri 2013 s dodatkom v auguste ďalšieho roku, keď stál na čele KSK Zdenko Trebuľa (Smer-SD). KSK platil ročne za prenájom priestorov na ulici Dargovských hrdinov 71 v Sečovciach 897.000 eur. Podľa neskoršieho znaleckého posudku Úradu KSK však bola všeobecná hodnota tohto nájmu len 31.700 eur.



Po výmene na poste predsedu KSK v decembri 2017 došlo k finančnej kontrole z Úradu KSK, ktorá zistila v kauze nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a rozpor zmluvy s viacerými právnymi predpismi. V septembri 2018 Úrad KSK, ktorý je zriaďovateľom školy, informoval o odvolaní riaditeľky Alice K., v novembri následne došlo k presťahovaniu elokovaného pracoviska v Sečovciach do iných priestorov, pričom tento nový nájom predstavuje ročne 27.000 eur.



Podľa Trnku pôvodná nájomná zmluva bola neplatná a kraj podal žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia voči spoločnosti S1. "Kraju vznikla škoda takmer 4,5 milióna eur, ktoré si aktuálne vymáhame súdnou cestou, a ja verím, že tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtu KSK a budú použité na správne účely," povedal.