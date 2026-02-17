< sekcia Regióny
V kauze Mýtnik ŠTS odsúdil Jozefa B. a jeho syna na podmienečné tresty
Správu aktualizujeme.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B. mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. a podnikateľa Miroslava S. uznal za vinných. Jozefa B. odsúdil na trojročné väzenie s podmienečným odkladom na štyri roky a dostal peňažný trest vo výške 1,5 milióna eur. Ten zaplatí aj jeho syn v sume 1,2 milióna eur, ktorý dostal takisto podmienečný trest, rovnako ako aj Radko K. a Miroslav S. Rozsudok nie je právoplatný.
