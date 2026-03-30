V kauze Nigutovej vraždy Radovana V. oslobodili, Ladislav A. je vinný
Banská Bystrica 30. marca (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vyniesol v pondelok rozsudok v kauze úkladnej vraždy člena zločineckého gangu Róberta Niguta a pokusu úkladnej vraždy gelnického podnikateľa Mariána K. Radovana V., ktorého obžaloba vinila z objednania si oboch skutkov, súd oslobodil. Ladislava A. uznal za vinného, ale upustil od uloženia trestu, keďže si odpykáva 25-ročný trest za iné zločiny, a ten je údajne dostatočný. Rozsudok nie je právoplatný.
Radovan V., ktorý je na slobode, vinu popieral. Ladislav A. takisto tvrdil, že zo skutku, tak ako ho popisovala obžaloba, je nevinný. Tvrdil, že Niguta pripravil o život, ale vraj išlo o zabitie v sebaobrane. Záverečné reči odzneli už koncom januára. Obhajoba oboch obžalovaných žiadala oslobodenie spod obžaloby. Podľa nej absentovali dôkazy, ktoré by ich klientov bez akýchkoľvek pochybností usvedčovali zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe.
„Žiadam súd, aby ma oslobodil, pretože som nevinný,“ reagoval v pondelok v rámci posledného slova Radovan V.
„Mrzí ma, čo sa stalo, ale musel som konať v sebaobrane. Išlo mi o život. Od začiatku som hovoril pravdu,“ zdôraznil zasa Ladislav A.
ŠTS v tejto kauze už raz rozhodol. V decembri v roku 2023 Radovana V. aj Ladislava A. oslobodil spod obžaloby. Voči oslobodzujúcemu verdiktu podal prokurátor Bohdan Čeľovský odvolanie. Pre Radovana V. vtedy navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov a pre Ladislava A. doživotie. Najvyšší súd (NS) SR rozsudok zrušil a prikázal vo veci znova konať.
„NS konštatoval, že právna úvaha ŠTS týkajúca sa nutnej obrany Ladislava A. bola nesprávna a nespĺňala v žiadnom prípade náležitosti nutnej obrany,“ vysvetlil Čeľovský.
Oba vzájomne súvisiace skutky sa stali v roku 2013. Z vraždy Niguta boli pôvodne obvinené štyri osoby, medzi nimi aj František D. mladší a Juraj B., ktorí sa však rozhodli spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Polícia po Nigutovi pátrala deväť rokov aj v spolupráci s Interpolom. Patril medzi vysokopostavených a údajne aj najnebezpečnejších členov východoslovenského zločineckého gangu Róberta Okoličányho. V neprítomnosti bol odsúdený na doživotie. Práve on neúspešne strieľal v lokalite Jahodná neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána K. Kostrové pozostatky Niguta vykopali v lete v roku 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Identitu obete potvrdila analýza DNA.
