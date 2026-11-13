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V kauze Očistec odznela výpoveď Ľ. Makóa o nátlaku vyšetrovateľov
Potvrdil, že ho dotlačili do spolupráce. Pri odchode zo súdu Makó pre médiá reagoval: Nebudem sa vyjadrovať, až keď príde doba.
Autor TASR
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Banská Bystrica 13. novembra (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračoval v piatok proces v kauze Očistec výpoveďou bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa. Ten už v septembri na ŠTS vypovedal ku skutkom obžaloby, teraz ho predvolali v súvislosti so zaujatosťou vyšetrovateľov kauzy Očistec.
Potvrdil, že ho „dotlačili do spolupráce“. Pri odchode zo súdu Makó pre médiá reagoval: „Nebudem sa vyjadrovať, až keď príde doba.“
„Šesťkrát dobrovoľne prišiel na vtedajší Úrad špeciálnej prokuratúry, mal tam obhajcu, nikdy neuvádzal žiadne okolnosti, že by bol na neho vyvíjaný nejaký nátlak. Jeho pocity sú subjektívne a v súčasnosti neoveriteľné. Takže z toho hľadiska je mi to čudné, že prečo až po piatich rokoch s tým prišiel. Záleží, ako to súd vyhodnotí,“ reagoval prokurátor Bohdan Čeľovský.
Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018, keď obžalovaný, podpredseda parlamentu Tibor G. zastával post prezidenta Policajného zboru.
„To, čo ste dnes počuli, sú sadistické, útrpné vyšetrovacie praktiky takzvaných ‚čurillovcov‘, prvýkrát prezentované na verejnom súde. Toto je moment, keď sme to všetci počuli a verejnosť sa môže oboznámiť s tým, ako sa vyšetrovalo v rokoch 2020 až 2023. Druhý podstatný význam výpovede svedka Makóa je to, že to bolo s politickým pozadím a politickou objednávkou. Konkrétne hovoril, voči komu smerovali objednávky, ktoré osoby treba stíhať, a teda osoby blízke politickej strane Smer-SD. Dnes môžem na základe jeho výpovede úplne spokojne povedať, že celý Očistec bol politický proces, vedený na politickú objednávku,“ zdôraznil Tibor G. s tým, že sú známe dôkazy, ktoré potvrdzujú výpovede Makóa.
Obžalovaný nitriansky podnikateľ Norbert B. výpoveď Makóa považuje za preukázanie absolútnej zaujatosti OČTK, ktoré túto vec vyšetrovali. Jeho predchádzajúcu výpoveď na ŠTS ku skutkom obžaloby označil za klamstvo. Myslí si o tom svoje, ale necháva to na zváženie súdu. Podľa Norberta B. vynútenú výpoveď nie je možné použiť v trestnom konaní.
„Padli závažné tvrdenia a bude ešte potrebné ich podložiť i listinnými dôkazmi. Paralelne k tejto kauze som inicioval ešte ďalšie trestné veci, v ktorých som nadobudol určité listinné dôkazy, ktoré budem predkladať a môžu súdu pomôcť spravodlivo rozhodnúť. Ten nátlak, o ktorom hovoril svedok Makó, opisoval s detailmi. Závažné, čo tam svedok jasne povedal, je to, že mu boli sľubované majetkové výhody zo strany prokurátorov,“ zdôraznil obhajca Norberta B., Tibora G. a ďalších obžalovaných Marek Para. Podľa neho vykonané dôkazy smerujú k zaujatosti OČTK.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Väčšina z 11 obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.
Potvrdil, že ho „dotlačili do spolupráce“. Pri odchode zo súdu Makó pre médiá reagoval: „Nebudem sa vyjadrovať, až keď príde doba.“
„Šesťkrát dobrovoľne prišiel na vtedajší Úrad špeciálnej prokuratúry, mal tam obhajcu, nikdy neuvádzal žiadne okolnosti, že by bol na neho vyvíjaný nejaký nátlak. Jeho pocity sú subjektívne a v súčasnosti neoveriteľné. Takže z toho hľadiska je mi to čudné, že prečo až po piatich rokoch s tým prišiel. Záleží, ako to súd vyhodnotí,“ reagoval prokurátor Bohdan Čeľovský.
Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018, keď obžalovaný, podpredseda parlamentu Tibor G. zastával post prezidenta Policajného zboru.
„To, čo ste dnes počuli, sú sadistické, útrpné vyšetrovacie praktiky takzvaných ‚čurillovcov‘, prvýkrát prezentované na verejnom súde. Toto je moment, keď sme to všetci počuli a verejnosť sa môže oboznámiť s tým, ako sa vyšetrovalo v rokoch 2020 až 2023. Druhý podstatný význam výpovede svedka Makóa je to, že to bolo s politickým pozadím a politickou objednávkou. Konkrétne hovoril, voči komu smerovali objednávky, ktoré osoby treba stíhať, a teda osoby blízke politickej strane Smer-SD. Dnes môžem na základe jeho výpovede úplne spokojne povedať, že celý Očistec bol politický proces, vedený na politickú objednávku,“ zdôraznil Tibor G. s tým, že sú známe dôkazy, ktoré potvrdzujú výpovede Makóa.
Obžalovaný nitriansky podnikateľ Norbert B. výpoveď Makóa považuje za preukázanie absolútnej zaujatosti OČTK, ktoré túto vec vyšetrovali. Jeho predchádzajúcu výpoveď na ŠTS ku skutkom obžaloby označil za klamstvo. Myslí si o tom svoje, ale necháva to na zváženie súdu. Podľa Norberta B. vynútenú výpoveď nie je možné použiť v trestnom konaní.
„Padli závažné tvrdenia a bude ešte potrebné ich podložiť i listinnými dôkazmi. Paralelne k tejto kauze som inicioval ešte ďalšie trestné veci, v ktorých som nadobudol určité listinné dôkazy, ktoré budem predkladať a môžu súdu pomôcť spravodlivo rozhodnúť. Ten nátlak, o ktorom hovoril svedok Makó, opisoval s detailmi. Závažné, čo tam svedok jasne povedal, je to, že mu boli sľubované majetkové výhody zo strany prokurátorov,“ zdôraznil obhajca Norberta B., Tibora G. a ďalších obžalovaných Marek Para. Podľa neho vykonané dôkazy smerujú k zaujatosti OČTK.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Väčšina z 11 obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.