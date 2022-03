V kauze pádu mosta pri Iliašovciach vypovedali prví svedkovia

Spišská Nová Ves 15. marca (TASR) – Na Okresnom súde Spišská Nová Ves v utorok pokračovalo pojednávanie v kauze pádu diaľničného mosta pri Iliašovciach vypočutím prvých svedkov, poškodených robotníkov a pozostalých obetí. Prokurátor i obhajca sa po skončení pojednávania zhodli, že viac svetla do prípadu vnesú zrejme až výpovede znalcov. V prípade je obžalovaná nemecká statička Sabine H., podľa obžaloby mala chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie.



Jeden z robotníkov, ktorý na mieste obsluhoval betónové čerpadlo, si počas liatia betónu všimol pohyb zábradlia v hornej časti stavby, pri druhom pohybe sa most zrútil. „Kolega, ktorý obsluhoval ovládač na druhej strane mosta bližšie smerom k Levoči, to neprežil. Podľa mňa to prasklo na mieste, kde stálo viacero ľudí, myslím si, že to bolo niekde za pilierom. Ja som padal trochu inak ako oni, spolu s konštrukciou, a sutiny ma nezasypali,“ spomína jeden z poškodených. Ako dodal, túto udalosť má v živej pamäti aj napriek tomu, že uplynulo už desať rokov. Ďalší zo zranených robotníkov potvrdil, že pred samotným pádom došlo k pohybu mostovky.



Okrem nich na súde vypovedal ešte jeden stavbár a tri vdovy, ktoré pri tragédii prišli o svojich manželov. Všetky potvrdili, že sa z tragédie stále nespamätali.



Spišskonovoveský prokurátor potvrdil, že podstatné na posúdenie veci budú výsluchy znalcov. „Aj k vzneseniu obvinenia sa pristupovalo na základe znaleckého dokazovania a keďže ide o zložitý prípad, znalci sú tí, ktorí môžu dať odpovede na najzložitejšie otázky, čo bolo príčinou zrútenia mosta,“ skonštatoval. Dôležitý bude podľa neho obsah posudkov, ich kvalita a podklady pre spracovanie.



Obhajca obžalovanej Martin Puchalla upozornil, že od tragédie uplynulo takmer desať rokov a priami svedkovia si už na viacero vecí nepamätajú. Pri výsluchu sa zaujímal najmä o to, či si všimli, kde sa pád mosta začal. „Všetky výpovede treba vnímať v kontexte ostatných dôkazov. Konečnú príčinu podľa môjho názoru budú musieť určiť samotní znalci. Máme dva posudky, čo bolo príčinou, a dva, ktoré hovoria, že príčinou bolo niečo iné,“ skonštatoval Puchalla.



Proces sa začal koncom januára, statička obvinenia odmieta a tvrdí, že za pád mostnej konštrukcie nemôže jej statický výpočet a zrútenie bolo len nevyhnutným dôsledkom nerovnomerného sadania podpier. Súdne pojednávanie bude pokračovať v stredu 16. marca výpoveďami ďalších svedkov a poškodených.