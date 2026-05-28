Štvrtok 28. máj 2026
V kauze schvaľovania útoku v Spišskej Starej Vsi nikoho neobvinili

Na snímke obžalovaný Samuel S. prichádza v sprievode príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na súdne pojednávanie vo veci vlaňajšieho útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vo štvrtok 28. mája 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Prešov 28. mája (TASR) - Krajská prokuratúra v Prešove vedie trestné stíhanie v súvislosti s vlaňajším tragickým útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok pre schvaľovanie trestného činu a neprekazenie trestného činu. Žiadna osoba nebola doteraz pre uvedené trestné činy obvinená. Pre TASR to uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.

„Vzhľadom na neverejnosť prípravného konania, citlivosť prípadu a obavy, aby nedošlo k zmareniu prípravného konania, nie je možné v tejto fáze poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol prokurátor pre TASR. Vedenie trestného stíhania bez vzneseného obvinenia TASR potvrdila aj prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

V prípade vlaňajšieho tragického útoku na gymnáziu, pri ktorom prišli o život dve osoby a jedna utrpela zranenia, čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy Samuel S. Prípad sa aktuálne pojednáva na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.
