V kauze schvaľovania útoku v Spišskej Starej Vsi nikoho neobvinili
Autor TASR
Prešov 28. mája (TASR) - Krajská prokuratúra v Prešove vedie trestné stíhanie v súvislosti s vlaňajším tragickým útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok pre schvaľovanie trestného činu a neprekazenie trestného činu. Žiadna osoba nebola doteraz pre uvedené trestné činy obvinená. Pre TASR to uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
„Vzhľadom na neverejnosť prípravného konania, citlivosť prípadu a obavy, aby nedošlo k zmareniu prípravného konania, nie je možné v tejto fáze poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol prokurátor pre TASR. Vedenie trestného stíhania bez vzneseného obvinenia TASR potvrdila aj prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
V prípade vlaňajšieho tragického útoku na gymnáziu, pri ktorom prišli o život dve osoby a jedna utrpela zranenia, čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy Samuel S. Prípad sa aktuálne pojednáva na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.
