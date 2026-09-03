< sekcia Regióny
V kauze tragickej jazdy Poliakov na Orave vypovedal ďalší znalec
Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom.
Autor TASR
Žilina 3. septembra (TASR) - Výpoveďou znalca Gustáva Kasanického pokračovalo vo štvrtok na Okresnom súde Žilina pojednávanie v prípade tragickej jazdy troch Poliakov na Orave z konca septembra 2018. Životom na ňu vtedy doplatil 57-ročný Štefan z Oravského Podzámku.
Zo zločinu všeobecného ohrozenia je obžalovaný Lukasz K., ktorý trvá na svojej nevine. Je jediným z trojice šoférov, ktorý čaká na rozhodnutie súdu, pretože hlavný aktér nehody Marcin L. zomrel a tretí obvinený Adam S. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.
Na júnovom pojednávaní predstavil závery svojho znaleckého posudku znalec v oblasti cestnej dopravy Martin Obtulovič, pričom sa sústredil na techniku jazdy Lukasza K. Potvrdil, že vodič realizoval predbiehací manéver v miestach, kde je to dopravným značením zakázané, a vozidlo malo rýchlosť okolo 150 kilometrov za hodinu. „Vodič sa pohyboval ako prvý a určoval spôsob jazdy pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Upozorňoval ich brzdením, či sa v protismere pohybujú autá a či môžu pokračovať v predbiehaní v neprehľadných úsekoch,“ skonštatoval Obtulovič.
Vo štvrtok pred súd predstúpil Kasanický z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý k nehode vypracoval v decembri 2018 odborné vyjadrenie. V ňom potvrdil, že tragickej zrážke s protiidúcou Škodou Fabia predchádzal vzájomný kontakt dvoch poľských áut jazdiacich za sebou, ktoré sa tak nestihli pri predbiehaní dostatočne zaradiť do jazdného pruhu.
Obhajca Martin Burian sa znalca opýtal, či jeho klient mohol dopravnej nehode zabrániť. „Tento vodič s dopravnou nehodou v podstate nemal nič spoločné, keďže išiel minimálne tri - štyri sekundy pred zvyšnými vozidlami a v momente zrážky bol pred nimi vzdialený 150 - 200 metrov,“ reagoval Kasanický.
Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Z trojice riskantne predbiehajúcich Poliakov sa do kolóny stihli zaradiť len dvaja, pričom 42-ročný Marcin L. na vozidle Porsche sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Fabia. Jeho 57-ročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, zranila sa aj jeho manželka a syn.
Zo zločinu všeobecného ohrozenia je obžalovaný Lukasz K., ktorý trvá na svojej nevine. Je jediným z trojice šoférov, ktorý čaká na rozhodnutie súdu, pretože hlavný aktér nehody Marcin L. zomrel a tretí obvinený Adam S. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.
Na júnovom pojednávaní predstavil závery svojho znaleckého posudku znalec v oblasti cestnej dopravy Martin Obtulovič, pričom sa sústredil na techniku jazdy Lukasza K. Potvrdil, že vodič realizoval predbiehací manéver v miestach, kde je to dopravným značením zakázané, a vozidlo malo rýchlosť okolo 150 kilometrov za hodinu. „Vodič sa pohyboval ako prvý a určoval spôsob jazdy pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Upozorňoval ich brzdením, či sa v protismere pohybujú autá a či môžu pokračovať v predbiehaní v neprehľadných úsekoch,“ skonštatoval Obtulovič.
Vo štvrtok pred súd predstúpil Kasanický z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý k nehode vypracoval v decembri 2018 odborné vyjadrenie. V ňom potvrdil, že tragickej zrážke s protiidúcou Škodou Fabia predchádzal vzájomný kontakt dvoch poľských áut jazdiacich za sebou, ktoré sa tak nestihli pri predbiehaní dostatočne zaradiť do jazdného pruhu.
Obhajca Martin Burian sa znalca opýtal, či jeho klient mohol dopravnej nehode zabrániť. „Tento vodič s dopravnou nehodou v podstate nemal nič spoločné, keďže išiel minimálne tri - štyri sekundy pred zvyšnými vozidlami a v momente zrážky bol pred nimi vzdialený 150 - 200 metrov,“ reagoval Kasanický.
Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Z trojice riskantne predbiehajúcich Poliakov sa do kolóny stihli zaradiť len dvaja, pričom 42-ročný Marcin L. na vozidle Porsche sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Fabia. Jeho 57-ročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, zranila sa aj jeho manželka a syn.