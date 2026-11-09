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V kauze týkajúcej sa hotela Carlton padol rozsudok voči obžalovaným
Trestné oznámenie na bývalých konateľov spoločnosti Carlton Property Erika M. a Zuzanu K. podali bývalí spoločníci a spolumajitelia spoločnosti Eset.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. novembra (TASR) - V kauze týkajúcej sa bratislavského hotela Carlton padol v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, rozsudok voči obžalovaným, podnikateľovi Erikovi M. a jeho manželke Zuzane K. Obaja sú podľa súdu vinní. Erika M. odsúdil na päť rokov väzenia a peňažný trest, Zuzanu K. na štyri roky. Obžaloba im kládla za vinu, že ešte v roku 2017 sa mali dopustiť trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu. Rozsudok nie je právoplatný.
„Obžalovaní boli rozsudkom ŠTS uznaní za vinných zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva. Obžalovanému E. M. bol uložený trest odňatia slobody vo výmere päť rokov a Z. K. trest odňatia slobody vo výmere štyri roky. Obaja boli na výkon trestu zaradení do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
Ako hovorkyňa doplnila, obžalovaným súd uložil aj tresty zákazu činnosti spočívajúcom v zákaze výkonu funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu v právnických osobách na päť rokov. Erikovi M. aj peňažný trest 20.000 eur a pre prípad jeho zmarenia náhradný trest odňatia slobody na šesť mesiacov. Poškodená spoločnosť Carlton Property bola s nárokom na náhradu škody odkázaná na civilný proces.
Obhajca obžalovaného Erika M. podal odvolanie, ostatné strany sa vyjadria v zákonnej lehote 15 dní od vyhlásenia rozsudku.
Proces sa začal v júni 2023 a súdu sa hlavné pojednávanie podarilo otvoriť až na 13. raz. Podľa obhajcov bola obžaloba v celom rozsahu nedôvodná a vykazovala závažné pochybenia. V prípravnom konaní malo údajne dôjsť k porušeniu práv ich klientov.
„Som nevinný, cítim sa byť poškodený,“ vyhlásil Erik M. na začiatku pojednávania a rovnaké vyhlásenie urobila Zuzana K.
Prokuratúra podala obžalobu v máji v roku 2020. Do vytýčených termínov pojednávania zasiahla pandémia koronavírusu a s tým súvisiace obavy obžalovaných, výmena obhajcov, zmena samosudcu ŠTS a aj zdravotné problémy účastníkov konania.
Trestné oznámenie na bývalých konateľov spoločnosti Carlton Property Erika M. a Zuzanu K. podali bývalí spoločníci a spolumajitelia spoločnosti Eset pre podozrenie, že ich chceli pripraviť o investíciu. Obžalovaný údajne bez ich vedomia zvýšil vo svoj prospech základné imanie firmy, ktorá vlastnila hotel, a z nich sa stali menšinoví vlastníci. Rovnako sa mali pokúsiť o prevod budovy hotela na svoju spoločnosť.
„Obžalovaní boli rozsudkom ŠTS uznaní za vinných zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva. Obžalovanému E. M. bol uložený trest odňatia slobody vo výmere päť rokov a Z. K. trest odňatia slobody vo výmere štyri roky. Obaja boli na výkon trestu zaradení do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
Ako hovorkyňa doplnila, obžalovaným súd uložil aj tresty zákazu činnosti spočívajúcom v zákaze výkonu funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu v právnických osobách na päť rokov. Erikovi M. aj peňažný trest 20.000 eur a pre prípad jeho zmarenia náhradný trest odňatia slobody na šesť mesiacov. Poškodená spoločnosť Carlton Property bola s nárokom na náhradu škody odkázaná na civilný proces.
Obhajca obžalovaného Erika M. podal odvolanie, ostatné strany sa vyjadria v zákonnej lehote 15 dní od vyhlásenia rozsudku.
Proces sa začal v júni 2023 a súdu sa hlavné pojednávanie podarilo otvoriť až na 13. raz. Podľa obhajcov bola obžaloba v celom rozsahu nedôvodná a vykazovala závažné pochybenia. V prípravnom konaní malo údajne dôjsť k porušeniu práv ich klientov.
„Som nevinný, cítim sa byť poškodený,“ vyhlásil Erik M. na začiatku pojednávania a rovnaké vyhlásenie urobila Zuzana K.
Prokuratúra podala obžalobu v máji v roku 2020. Do vytýčených termínov pojednávania zasiahla pandémia koronavírusu a s tým súvisiace obavy obžalovaných, výmena obhajcov, zmena samosudcu ŠTS a aj zdravotné problémy účastníkov konania.
Trestné oznámenie na bývalých konateľov spoločnosti Carlton Property Erika M. a Zuzanu K. podali bývalí spoločníci a spolumajitelia spoločnosti Eset pre podozrenie, že ich chceli pripraviť o investíciu. Obžalovaný údajne bez ich vedomia zvýšil vo svoj prospech základné imanie firmy, ktorá vlastnila hotel, a z nich sa stali menšinoví vlastníci. Rovnako sa mali pokúsiť o prevod budovy hotela na svoju spoločnosť.